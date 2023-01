Bomba de Barcelona: Intercambio Depay-Correa. ¿Lidor volverá a intentarlo? Inter posición | primera página

Memphis Depay vuelve a ser una buena idea para el Inter Los nerazzurri ya han intentado interesar al delantero blaugrana este verano. Los discursos, debido a las altas exigencias económicas del jugador, no pasaron del alcance de los nerazzurri. Sin embargo, al cabo de unos meses, todo podría reabrir de forma espectacular por dos motivos: El primero está relacionado con el pésimo desempeño de Corea, lo que empuja al Inter hacia otras soluciones. Pero el segundo asunto atañe al futbolista holandés, sancionado hasta el momento con dos partidos de Liga con el Barcelona Y tal vez también esté empezando a tener suficiente.

Desde España hablaron de las negociaciones de canje entre ambos clubes, ya que Correa se dirige al Barcelona y Depay al Milan. El Inter de momento no niega ni confirma, explicando cómo esta idea se puede definir de momento como una «fantasía». Exactamente ahora. Entonces ya veremos más tarde. incluso porque No solo no hay ningún agente involucrado, sino alguien que hizo posible hace unos meses realizar una operación que parecía imposible en cambio: estamos hablando de un abogado para dar vueltas, como Lukaku., que también se ocupa de los intereses de Depay. Lo cierto es que muchos frentes corren el riesgo de abrirse entre el Inter y el Barcelona, ​​porque incluso el que involucra a Casey Brozović ciertamente no es solo un producto de la imaginación.