Emmanuel Le, nuevo juez de Amici», compañero histórico de la cantante Giorgia

Es el nuevo juez de “Amichi”, así como el acompañante de la cantante Giorgia. Emmanuel Lo, de nombre artístico Emmanuel Lo Iacono, tiene 43 años (nacido el 11 de julio de 1979 en Roma) y ha tenido una variada carrera. Desde niño ha seguido sus estudios de danza y su pasión por la música. A finales de los 90 debutó como bailarín y ayudante de coreografía en varios programas de televisión, tanto en Rai como en Mediaset, y paralelamente actuó en el extranjero acompañando a artistas como Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Holly Vallance, Five y Luciano Pavarotti en sus giras. En 2010, se encargó de la coreografía de The X Factor (en el último Rai). Es el fundador y director de VisionariLab con quien ha firmado varios videos para artistas como Josè Carreras, Clementino, Giorgia, Lorenzo Licitra, Deddy y Giordana Angi.

Georgia ha estado en la vida privada de Emmanuel Law durante casi 20 años. La pareja se conoció en 2003 cuando la cantante estaba de gira por su álbum. ladrón de viento. Emmanuel era parte de la compañía de ballet y durante la gira grabó algunos demos que interpretó con Giorgia y su manager. A partir de aquí los dos comenzaron a colaborar, y después de unos meses la pasión y el amor que todavía los unía se encendieron. A pesar del amor fuerte y duradero, por el momento decidieron no darse el gusto y no convertirse oficialmente en marido y mujer. Del amor entre Giorgia y Emmanuel, en 2010, nació Samuel. Gracias a Emanuel, Georgia también superó el dolor por la muerte de Alex Baroni (su expareja) quien falleció a los 35 años, en 2002, a causa de un accidente automovilístico. Haddad estaba caracterizando al cantante.

Alabe a Georgia por su amor por Emmanuel

†Al principio hice todo lo posible para alejarlo de mÃ. Ocho años más joven, guapo, musculoso, loco de celos, pensé: cuando yo sea malo tú seguirás siendo bueno, ya sabes la tortura que es. Me hizo ver como un mujeriego y me negué a ver a la buena persona detrás de mi prejuicio. Yo era un caballo loco», dice Emanuel. Eventualmente me dejé llevar y mágicamente, nunca lo habría hecho, aprendí a no ponerme celoso. Se paró como un pilar frente a todos mis intentos de interrumpir nuestro amor. Incluso terminaron separándose por un año. Pero él todavía estaba allí. (..) Entonces la primera vez que tuve a nuestro hijo en mis brazos… Durante años ser madre fue un poco una obsesión: y realmente está el hombre que marca la diferencia. Tuve dos abortos espontáneos y corría el riesgo de volver a caer en el mecanismo enfermizo y complaciente del sufrimiento. Pero Emmanuel no se dejó desanimar ni siquiera en esa ocasión. Y cuando nos paramos a pensarlo, me quedé embarazada….». Estas son las poéticas palabras que Giorgia le dedicó a su amor Emmanuel