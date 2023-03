aqui esta la marca en cuestion

A veces, la harina se retira del mercado por razones químicas o de alérgenos. El año pasado, un lote de harina fue retirado de los estantes de los supermercados debido a la presencia de fumonisinas en cantidades que excedían los límites establecidos por la ley. Las fumonisinas son sustancias sospechosas de causar tumores en humanos, especialmente a nivel del esófago. En otros casos, el Departamento de Salud ha emitido avisos para retirar algunas variedades de harina debido a la presencia de soja no autorizada en la etiqueta. Es importante prestar atención a las etiquetas de harina.

No todo el mundo sabe que en la harina pueden nacer gusanos sin problemas. correcto. De hecho, algunas harinas esconden los huevos de algunos insectos que el ojo humano no puede distinguir por su pequeño tamaño. Cuando la harina se mantiene templada o expuesta a fuentes de calor, se crean las condiciones ideales para que eclosionen estos huevos y lleguen las larvas que, en pocos días, se convierten en auténticos insectos, revoloteando dentro de la harina como si nada hubiera pasado. Las mariposas y los gusanos no son dañinos para la salud humana pero causan repugnancia y repugnancia al punto de que se tira una caja de harina.

Desde hace unos días, los que tienen que comprar harina en el supermercado tienen miedo porque les da miedo llevar a casa harina con insectos muertos dentro. Como en Italia la harina con insectos también se puede vender en los supermercados, hay muchas personas que por temor a comprarla, porque les da asco comerla, no saben distinguirla de la tradicional. Gracias a las recientes regulaciones del gobierno italiano, esta marca de harina con animales jóvenes debe exhibirse para la venta en estantes especiales.

Para los que quieran comprar esta harina de insectos, hay muchas tiendas online que la venden. Por ejemplo, los insectos ligeros lo venden en el sitio con gusanos de búfalo molidos o con grillos y también con tenebrio molitor que se escalda, se seca y se muele. Este último tipo de harina es fácil de identificar porque se vende en paquetes de 100 gramos con indicaciones de que se trata de polvo insecticida. Esta harina tiene un color muy oscuro y es muy diferente a la tradicional.

En conclusión, cuando tienes que comprar harina para preparar pan, postres, galletas o pizza, debes tener mucho cuidado con la marca que compras. Quien compra harina de baja calidad corre el riesgo de encontrar insectos vivos al abrir el paquete. Siempre hay que comprar la mejor harina que generalmente se conoce por la etiqueta que contiene. Esto muestra una serie de datos a los que no siempre se presta atención a la hora de comprar. Dice si es orgánico, su origen, concentración, cómo se procesó y una fecha de vencimiento.