Elkan nos muestra el camino, y ahí está Thiago Motta con Chiesa y Vlahovic

Ya es hora de seguir adelante en la Juventus: Giuntoli ha elegido un nuevo entrenador y probablemente también habrá decisiones difíciles en el mercado de fichajes.

Sentirse como en casa Juventus Inmediatamente después del pitido final en el Estadio Olímpico, el torneo quedó cerrado definitivamente. alegrarse«Si me voy, saldré fuerte de la Juventus», explicó de varias maneras él, que tendrá tiempo de quitarse las piedras de los zapatos hacia el club. Está escrito el adiós, y allí está también el Califa: Thiago Mota. En las próximas semanas seguiremos publicitando, con giuntoli Quien tomó su decisión hace mucho tiempo. Empezaremos de nuevo en nombre de la juventud, como señaló Elkan, pero también… Vlahovic Y Chiesa que, al menos de palabra, se escudaba en blanco y negro. Permitir el mercado.



Ver también





Copa de Italia

Juventus y Allegri celebran y expulsan a Giuntoli: “Fuera, fuera”







“Miramos hacia el futuro con optimismo y esperanza. Tenemos jóvenes extraordinarios”, dijo John Elkann en el césped olímpico inmediatamente después de la ceremonia: una señal clara. Por el camino recorrido por los bianconeri en la nueva era. El motivo fue que no vería a Allegri (Elkann ni siquiera lo mencionó), quien, tras el enfado en el terreno de juego, incluso criticó a los periodistas en la barriga del Olímpico. «Ella no ha dicho la verdad desde hace un año y todos ustedes lo saben…» Duras palabras para el entrenador Toscano que denunció República. ¿Pero cuál sería la verdad? Esto es lo que la Juve elige desde hace tiempo No volver a empezar con él en el banquillo.

Lo hará con Thiago Motta, que lleva tiempo en la convocatoria: en ataque, el técnico prodigio del Bolonia debe partir de Vlahovic y iglesiaSon claros al repetir su voluntad ante las cámaras. “El año que viene pretendemos ganarlo todo”. La salida del serbio seguida del exjugador de la Fiorentina. «La idea es quedarse en la Juventus y vengarse». Aquí también tendremos que lidiar con Giuntoli, el hombre principal de la casa de la Juventus. Dependerá de él determinar todas las estrategias y hacer cálculos sobre el mercado y Puede optar por hacer algunos sacrificios importantes. A la espera de anuncios, hay una certeza: La línea para el futuro ya está trazada.