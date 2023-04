Elisa Izuardi, el terrible trasfondo en la ruptura con Salvini: «La partí» | peleas enojadas

La presentadora Elisa Izuardi rompe el silencio tras la conversación de ruptura con Matteo Salvini: surgen detalles candentes sobre la relación.

piamontés Elisa Izardi Recientemente lanzó el nuevo formato sentimental «Vorrei dirti che» en Rai2, poniendo así fin a sus breves -y desafortunados- arcos en el mundo de los reality shows.

Después de tocar el 2020 «Bailando con las estrellas», de hecho, el presentador también jugó en el elenco de «L’Isola dei Famosi 2021», una experiencia truncada por la ansiedad. accidente ocular lo que la obligó a jubilarse anticipadamente.

Elisa Izuardi también lo es De vuelta de una historia de amor hinchadaun reportaje que ocupó las columnas rosas de las revistas durante meses, terminando en una tormenta de rumores y conclusiones.

De 2014 a 2018, el protagonista Kunio mantuvo una relación sentimental con el líder de la Liga Mateo Salvini Y aunque actualmente las relaciones entre ambos gozan de mutuo respeto y respeto, la etapa de separación resultó decisiva. Un susto para Elisa Izuardi. En una entrevista radial en ‘Un día como un cordero’, la presentadora contó algunos antecedentes impactantes de su relación con el conocido político.

Elisa Izzoardi se mueve con libertad sobre Matteo Salvini: «Cuando tenga cinco minutos…»

Al principio, el atractivo locutor informó a los oradores de «A Day Like a Lamb»:Mi vida es la misma de antes: siempre he hecho lo que tenía que hacer, siempre he trabajado… Las historias terminan y seguimos adelante, no es un problema«.

El romance con Matteo Salvini inevitablemente atrajo la atención pública nacional y Elisa Izuardi fue criticada en privado. Indiferencia mediática hacia la expareja. «En mi opinión, si es algo público, presten más atención, especialmente alguien como él… bueno… me los puse bien (Los siglos, ed.), Qué quieres que te diga…«, informa» Today.it «. Como cualquier sospechosa y potencialmente víctima de una infidelidad, la presentadora en el pasado revisó en secreto el teléfono inteligente de su expareja:»Yo sabía su contraseña, pero él no… Encontré lo que necesitaba para encontrarlo, e hice las escenas que tenía que hacer, como hacen todos los maridos, y como hacen las mujeres celosas.…Si Matteo Salvini hubiera reaccionado con rigidez ante las acusaciones de su pareja, Elisa Isoardi hubiera preferido descargar su decepción destrozando objetos, muebles… e incluso telefono politicodueño de santuarios inconvenientes: «Lo he roto todo, tantas veces… Para mí, cuando llegan los cinco minutos…«.

Escándalo de selfies bajo las sábanas

El presentador luego explicó los infames antecedentes. Selfie íntimo con Matteo Salvini: La toma los inmortalizó en la cama de la pareja en un momento de relajación, y Elisa Izuardi dijo: «Fue un momento muy normal, y fue malinterpretado.«.

Finalmente:No hubo malicia de mi parte.. «.