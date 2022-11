Elari Blasi con Edmundo Israelovici: «¿Un aire de cortejo? No».

Edmundo aparece en el aperitivo

Elari Blasi tomando el aperitivo con un grupo de amigos, entre ellos Edmundo Israelovici a su lado. Los dos se conocen desde hace muchos años, pero la semana pasada lo estaban. Paparazzi juntos para cenar De inmediato, se desató el rumor de que quería un noviazgo continuo entre ambos. Elari Blasey, con sabiduría y sarcasmo, devuelve todo al remitente.

«El mundo de Elari»

Hilary Blasey le pregunta a su amigo de al lado: «¿Cómo era el título de portada de Francie?» Ella responde: «El mundo de Elari». El locutor se ríe: «Pero Mundo, sácame la curiosidad: ¿cómo te sientes cuando estoy en la portada de los tabloides?». «¿Cómo te sientes cuando estás contigo?», dice Edmundo Israelovici con una mirada confundida. La diversión grupal estalla.

Se conocen desde hace 15 años.

“El mundo, el mundo pero ¿estás goteando más ahora o te he quemado?” Ilary Blasi pregunta en videos subidos a Instagram Stories. Edmundo Israelovici le da paso al juego y le responde con picardía: «Quemen todo, quemen todo». Luego, el presentador vuelve a insistir: «¿Desde cuándo conocemos Mundo?». Ante la risa de sus amigos, el desarrollador bromeó: «Durante una semana». Elari Blasi y Edmundo Israelovici se conocen desde hace 15 años y prácticamente la han visto crecer.

Mujeres, el mundo es soltero

Finalmente, Elari Blasey hizo un llamado a su amigo Edmundo Israelovici: “Pero la mujer Mundo está soltera, te dejo la marca, ¡aprovéchala!”. Luego posa para una selfie con el promotor inmobiliario con un beso directo al lente. También esta vez el presentador de televisión pudo responder Con la habitual ironía que la caracteriza. Para chismes. En este torbellino de chismes en el que he estado involucrado desde entonces anunció la separación Por Francesco Totti Después de veinte años de amorLa táctica de Elari Blassie para desatar el sarcasmo y abrirse a los seguidores aclarando cada tema resulta ganadora. Como la lluvia.

sarcasmo vs silencio

Y si Hilary Blasi elige la ironía, Francesco Totti responde con el silencio y los hechos. Él niega el cortejo y, en cambio, considera vivir con su nuevo amor, Noemi Bocchi. ex jugador de futbol en la feria del mueble Caserta, fotógrafo en las cocinas con su novia, le manda un mensaje claro: a él Es hora de amueblar un nuevo hogar.

Cara a cara el 11 de noviembre

Hilari Blasi y Francesco Totti se enfrentarán cara a cara en la corte el 11 de noviembre para discutir el tema de los bolsos y los relojes Rolex. Accesorios de lujo restaurados (todavía faltan zapatos) Desde el escondite de la casa Donde lo expresó Francesco Totti: en el spa donde Hilary Blasi no había podido llegar durante algún tiempo. Pero el ex futbolista Aún no ha vuelto a su preciada colección de relojes..