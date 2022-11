Aehra presenta su primer modelo en Milán, un SUV que no es un SUV. Con 800 kilómetros de puertas autónomas y puertas «mágicas». Fotos y videos – Corriere.it

Con las puertas abiertas, recuerda a un ser mítico listo para el viaje, el hijo mayor de Ehra . Comienzo tecnológico Ella eligió la capital de la moda italiana para Su gran debut primer modelo Un SUV no es realmente un SUV. Comienzo tecnológico Diseñado por Hazem Nada y Sandro Andreotti Quiere jugar un papel de liderazgo en la revolución de la movilidad eléctrica y proponer una nueva forma de moverse.

Ligereza, aerodinámica, innovación, diseño, tecnología, sostenibilidad, estética y funcionalidad son la base del proyecto. « Hoy – dice Hazem Nada, CEO de Aehra durante el estreno el 8 de noviembre en Superstudio Più en Milán No ofrecemos un coche, sino un nuevo paradigma de innovación, diseño, sostenibilidad y tecnología, que estamos seguros será un referente no solo para el sector del coche eléctrico, sino para todo el mundo de los coches de alta gama. Desde hoy entramos Una nueva era de experiencia automotrizGracias al trabajo de nuestro equipo, que pudo producir un producto que no solo es contemporáneo, sino futurista”.