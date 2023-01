«Él vivirá para siempre en nuestros corazones» – Corriere.it

Falleció Gianluca Vialli: el exfutbolista tenía 58 años y hacía tiempo que estaba en tratamiento por un cáncer de páncreas. Le sobreviven su esposa Katherine y sus hijas Sophia y Olivia.

Murió Gianluca Vialli: Ex futbolista, campeón e icono sampdoriaJuventus, Chelsea y la selección italiana, tenía 58 años. hace tiempo fue tratado por eso Tumor del páncreas. El 14 de diciembre se anunció Retiro de la seleccióndonde se desempeñó como jefe de la delegación. Escribió a su familia, su esposa Katherine y sus hijas Olivia y Sophia, en una nota, rodeado de su familia, falleció anoche después de 5 años de enfermedad y lo recibió con coraje y dignidad. Agradecemos Muchos que lo han apoyado a lo largo de los años con su cariño.. Su recuerdo y ejemplo vivirá en nuestros corazones para siempre. El funeral se llevará a cabo en privado en Londres.

En Reggio Emilia, el 15 de noviembre de 2020, durante la tercera ola de la pandemia, Italia juega Naciones con Polonia y debe marcar. el entrenador izquierda en casapositivo por Covid. Viali al lado del asiento.

El balón sale, no lo patea sin embargo Ella lo toma en su mano y lo besa..

Este guiño de Old Navy, en un momento muestra el refugio seguro de las Azores y va directo al corazón: porque Dentro de ese beso está la pasión de la camisa azul.la pasión de la pelota, un viejo amigo de todos los tiempos, El deseo de ser sorprendido Y lucha en un momento complejo, dentro y fuera de la cancha.

Hay muchas formas de recordar El valiente capitán Gianluca Viallipero esta imagen calienta el alma y a su manera incluye un poco de todo: una fe ciega en el fútbol y en la vida, la lucha contra la enfermedad, el instinto y la sensibilidad de su líder de grupo, una energía que hasta sus últimos días parecía inagotable y una nostalgia por lo que sabía que podía perder, solo un poco.

Tormenta de pasiones, Luka aprendió a gobernar públicamente en los últimos años como jefe de la Delegación Azul. Debutó en noviembre de 2019, ya en plena lucha contra el cáncer. Su papel era averiguar cómo encontrar las palabras adecuadas para dar la bienvenida a los recién llegados y motivar al grupo: Muchos de ustedes, como yo, son apasionados por el mantra – les dijo a los jugadores – y así les digo. Un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso.

Quién sabe cuántas veces lo repitió en su camino con la enfermedad. Sin retórica, pero con la profundidad de quien ha sabido apreciar los viajes, y siempre con el viento de cara.

El niño rico de Cremona, ochenta años con rizos y enormes pantorrillas al viento, tenía la vitalidad exuberante de aquellos años despreocupados, era el Stradivialli pintado de Brera.

Entre 1987 y 1990, entre los goles a Suecia que nos devolvieron a la Eurocopa y el exabrupto de Schillacci en noches mágicasLa verdadera locomotora del fútbol se confirma como una fuerza de la naturaleza. Luego Scudetto 91, culminación Sampdoro Con el gemelo Mancini para el gol; por ahí Perdió la final de la Copa de Campeones ante el Barcelona En 1992 Despedida del Presidente Mantovaní.

así que segunda vida, juventus: cabello rapado La relación con Baggio no es fácilpasando de Trap a Lippi, los músculos del capitán que levantó al cielo la Champions League en Roma con la Juventus en 1996.

al final Años de liderazgo en el Chelsea, jugador y entrenador: Londres se convirtió en su ciudad, donde formó una hermosa familia. El jugador de Vialli estaba cansado e incómodo. En el casillero de la Juve tenía una foto del entrenador Sacchi, el enemigo del momento.

Pensarlo te hace sonreír y llorar al mismo tiempo, sobre la despedida de Luca de Italia hace unas semanas: al final de largas y difíciles negociaciones con mi maravilloso equipo de oncólogos. He decidido suspender temporalmente mis compromisos profesionales actuales y futuros. El objetivo es utilizar todas mis energías psicosomáticas para ayudar a mi cuerpo a superar esta etapa de la enfermedad para poder afrontar nuevas aventuras lo antes posible y compartirlas contigo.

Su esbelto cuerpo se ha convertido una vez más en un símbolo de resistencia, pero un símbolo de resistencia. Gianluca ganó la Eurocopa como siempre, Battisti cantó a todo pulmón (quién sabe qué nos pasará), bromeó, recogió dudas y confianza, dio consejos. Y esperanza: la gente me ve como un hombre fuerte, pero él también es un hombre frágil. Creo que alguien puede identificarse conmigo, con mis defectos, con mis muchos miedos. No lucho contra un tumor porque es mucho más fuerte que yo. Compañero de viaje no deseado, debo seguir con la cabeza gacha, sin rendirme nunca, con la esperanza de que me canse y me deje vivir muchos años más.

No sucedió así. Pero cada vez que alguien bese una pelota, pensaremos en Luca.

Capitán para siempre.