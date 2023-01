AetherSX2, autor del emulador de Android PS2 que amenaza la muerte detiene el desarrollo – Nerd4.life

L’éter Es el mejor emulador de PS2 para Android. Pero es mejor decir que fue así, que el autor decidió arar Deja de desarrollarlo Por recibir una gran cantidad de amenazas de muerteE insultos, y quejas, y pedidos insistentes.

anunciado el Página oficial de AetherSX2donde podemos leer: «Para mí, AetherSX2 siempre ha sido un pasatiempo para pasar el tiempo, no una forma de ganar dinero. Y no tiene sentido seguir trabajando en un pasatiempo que ya no disfruto. Gracias a todos los que no tienen culos el año pasado”.

Antes del lanzamiento de AetherSX2, la única forma de emular PS2 en Android era damon ps2un polémico emulador acusado de robar el código fuente del emulador PCXS2.

La decisión de abandonar el desarrollo de AetherSX2 no sorprende. En el pasado reciente, un Publicado en Reddit Donde se habló de presiones y violaciones recibidas por parte del desarrollador, lo que lo llevó a cerrar el canal de Discord. Alguien le aconsejó que desactivara las notificaciones y se concentrara en el desarrollo, pero Tahlreath claramente no quería hacer eso. Después de todo, ¿por qué él? Se estaba ejecutando en AetherSX2 de forma gratuita y probablemente habría apreciado el aprecio de la comunidad, en lugar de ser acosado, como él mismo explicó en la publicación.