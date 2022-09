El último mensaje de Berlusconi: «¿Putin? Empezó la guerra en Ucrania bajo la presión del Partido Comunista». Zelensky cambió por Yeltsin

el presidente ruso vladimir putin? Decidió invadir Ucrania porque fue «impulsado» por presiones internas Y de juego Comunista. Esta interpretación de la guerra de Rusia contra Kyiv es una explicación Silvio Berlusconiquien ingresa de forma remota al momento de presentar candidatos Vamos, Italia en Véneto. En resumen, a diferencia del dueño absoluto de Rusia, el jefe del Kremlin será un político condicional que hace una «elección equivocada». Una reconstrucción única, por decir lo menos, en comparación con los informes de poder absoluto que Putin demuestra todos los días para disfrutar, en general, de la justificación de un buen amigo lejano que decidió atacar a Ucrania. La fe de Berlusconi es inquebrantable: «Hablando de Rusia, queríamos expresar nuestro pesar por lo ocurrido en Ucrania. ella estaba resolución mal – mal – maly yo sé que ponlo adentro forzado por el aldeade los cuales Gentepor sus hombres de fiesta comunista intervenir para defender Repúblicas de Donbass DeUcrania De YeltsinEl error es obvio, a Berlusconi le hubiera gustado referirse al presidente de Kyiv, Volodymyr Zelenskyy en su lugar enrollado en el nombre boris yeltsinquien fue presidente de Rusia de 1991 a 1999, antesputin fue. Independientemente del desliz, continuó: «Ahora resulta que Putin ha demostrado que sus fuerzas no son realmente el ejército indomable, tenía algunos Sanciones que tiene una ventaja lejos pobreza de su gente Todas nuestras empresas occidentales se han ido de Rusia y se han creado miles y miles de desempleados». ¿Escenario político internacional? «Todas estas cosas acabaron con relaciones amistosas que disfrutó Rusia Rumaniacon el Poloniacon el ‘Hungríacon el ‘Italia Y con muchos países europeos. Europa Me vi obligado a eludir esta decisión para resistir la invasión rusa de Ucrania, que, según ellos, se suponía que duraría solo dos semanas. En cambio, han pasado más de 200 días y sabemos que todos los días está causando víctimas civiles y más”.

El soliloquio berlusconiano acompañó la presentación de los candidatos de Forza Italia en un ambiente -detrás de la fachada- no exento de exasperación. por ejemplo, soy María BerniniEl líder del Senado, tuvo que justificar el motivo de su aterrizaje en paracaídas veneto de Bolonia, en lugar de María Elisabetta Alberti CasellatiPresidente del Senado y del Segundo Despacho del Estado. “Como soy el fijo – dijo con una sonrisa – me gustaría entender el acto de generosidad que el presidente Casellati, el segundo hombre del partido, quiso hacer al promover un área como basilicataCastigados por este modelo electoral. Me he beneficiado de este generoso acto del Presidente del Senado”. En definitiva, la elección fue el círculo mágico de Casellati, y no el círculo mágico de Berlusconi, que guiñó un ojo a los venecianos: “Habéis demostrado que podéis hacer muchas cosas con vuestra fuerza, con vuestros recursos, sin esperar al estado. Para esta independencia que pedí, incluso con un archivo Referéndum que hemos apoyado con fuerza, es un derecho que os habéis ganado con pleno mérito. Mi compromiso con el próximo gobierno es brindar apoyo Proceso de autonomía En todos los lugares y de todas las formas posibles.

Nueva entrada entre los candidatos flavio tussy, ex Liga del Norte y ex alcalde de Verona. En junio logró no reelegir a su sucesor, el abogado federico esporinael exponente hermanos En Italia. Tosi obtuvo una tarjeta de Forza Italia entre la ronda uno y la ronda dos, y al no ponerse del lado de Sboarina, decidió derrotarlo.