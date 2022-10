El tiempo más reciente en OGNISSANTI BRIDGE

El Anticiclón Africano de momento no tiene intención de soltarse, y por ello tendrá gran trascendencia durante el fin de semana de Halloween, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Los tres días se caracterizarán por un clima principalmente plano, a veces con niebla, especialmente por la noche y temprano en la mañana, pero con temperaturas en todas partes por encima del promedio para el período. Las principales anomalías se registrarán a la luz del día cuando los extremos estén por encima de los promedios del período hasta 7-9 °C (por ejemplo, en el Adriático medio y alto). todavía puede tapas 26-28 grados Celsius en estos sectores.

En las restantes regiones, los límites máximos estarán principalmente entre 19 y 24 grados centígrados. Por otro lado, los fondos serán significativamente más bajos debido a cielos despejados, ausencia de viento y alta presión.

los Está lloviendo Sin duda estarán ausentes en todos los rincones de Italia. Las nubes, de hecho, no producirán fenómenos porque son muy bajas y no están nada desarrolladas. El aire será muy estable y el único fenómeno destacable será la niebla y la neblina.

Vendrán algunas nubes más martes 1 de noviembredía Todos los santos, pero ningún fenómeno particular será relevante. Solo en el extremo noroeste, entre Liguria y el oeste de Piamonte, puede caer algo de llovizna al final del día.