«¿El sol en el centro? ¡Estafa!» Los terraplanistas inauguran la religión «Nueva Universal».

Durante una manifestación en Roma, los terraplanistas inauguraron una nueva religión comiendo sólo fruta. Aquí están todos los detalles

Se reunieron en una conferencia en Roma titulada «Revelatio orbis terrarum». Hubo unas decenas de seguidores de la Tierra plana, que pagaron 20 euros para participar en el encuentro. pero que El sol está en el centro. Todo y el hecho de que la Tierra sea plana es solo la punta del iceberg. Con la guía de frutas bajo el brazo y la voz de la rana sagrada siempre lista para dar la hora, los “libertarios” (como ellos mismos se definen) están listos para tranquilizar a todos aquellos que han pensado de por vida que algo anda mal con la historia de fuerzas poderosas que nos controlan.

Una nueva religión con sólo una manzana al día

Gabriele Ceracini, un terraplanista que ahora aspira a lanzar oficialmente una nueva religión, habló en la conferencia: Culto del Nuevo Mundo. Estas son sus palabras: «Se ha formado una nueva secta religiosa llamada Pueblo Vivo y está unida en torno a la secta, que también incluye al pueblo Shinsekai, que es apto para vegetarianos y veganos. También hemos establecido un cuerpo religioso que puede representar a los demandas del pueblo nuevo mundo«El Templo del Nuevo Mundo».

Reducciones fiscales, 8×1000 y lugares de culto para los terraplanistas

La nueva religión implica también una serie de beneficios proporcionados por el Estado: lugares de culto, 8×1000, posibles exenciones fiscales. En resumen, incluso los terraplanistas se mantienen al día. Entre los oradores también estuvo Albino Galopini, quien afirma que habría sido posible añadir mil años arbitrariamente a la historia mundial. En términos prácticos, todavía estaremos en el siglo XI, no en el siglo XXI. Pero Sarah Gamberoni está convencida de que los ríos no existen en la naturaleza, «sino que son infraestructuras antiguas, obras de ingeniería hidráulica». El físico Giancarlo Infante, que enseña en escuelas secundarias, ha confirmado que la Tierra permanece estacionaria: “Los filósofos e historiadores de la ciencia más destacados coinciden en afirmar que la Revolución Copérnica no comenzó por motivos astronómicos, sino más bien ideológicos”.

