Cargador de teléfono inteligente roto: así es como puedes arreglarlo tú mismo sin costo alguno

¿Está roto el cargador de tu smartphone? No te preocupes: con este truco podrás arreglarlo tú mismo sin tener que gastar ni un céntimo.

Esto puede suceder, en casos particularmente desafortunados. Ya no puedes cargar tu celular. Puede haber muchas razones, pero lo más probable es que el cable del cargador esté roto. Este es un problema que se puede resolver de varias maneras, sin embargo No te apresures a comprar uno nuevo: Podrás repararlo fácil y rápidamente, sin necesidad de gastar dinero. Esto es lo que debes hacer.

Si bien la solución «sencilla» es utilizar un cargador diferente al que ya tenemos en casa, Esta solución debe evitarse si es posible.. Esto se debe a que si su cargador usa una corriente diferente a la de su teléfono Causar daños permanentes a la batería.. Afortunadamente, no es necesario que hagas esto porque puedes reparar el cargador de tu teléfono en solo unos minutos; Simplemente sigue esta guía y terminarás en un abrir y cerrar de ojos. Tu móvil se cargará de nuevo.

Cómo reparar un cargador de teléfono inteligente roto: todos los pasos

Este «truco» viene de Canal de YouTube de Daniele Tartaglia, que explica el proceso en detalle. Cuando el problema es del cable la mejor solución es recuperarlo parte de la fundaCon el objetivo de provocar un ataque a un celular. Una vez hecho esto, tendremos que equiparnos. De envoltura termorretráctilEl cual utilizaremos para reforzar la cubierta del cable dañado. El resultado final será más firme y por tanto más sólido.

Podemos asegurarnos de que la funda esté insertada correctamente. Utilice unos alicates de punta larga para ajustar el diámetro.Como contrafuerza en caso de que no podamos entrar. Lo importante es reforzar la parte dañada del cable, es decir la parte que no tiene chaqueta. Para hacer eso Usaremos una pistola de calor para fijarlo al cable.. Mucho cuidado al utilizar la pistola de calor: lo mejor es no acercarla demasiado para no quemarse y no dañar el propio cable.

En este punto falta el último paso, que en realidad es opcional: podemos Pasar un hilo de color para añadir más protección a la nueva funda.. Una vez hecho todo, el cargador estará como nuevo y podremos simplemente conectarlo a nuestro teléfono inteligente y Reanuda la carga de tu teléfono Como si nada hubiera pasado. ¡Y todo sin gastar un solo euro!