El rey no tiene tiempo y no abusa del poder: por eso la monarquía en Reino Unido durará tanto

De derecha o de izquierda, moderados o extremistas, del norte o del sur, los republicanos de todo el mundo finalmente se han puesto de acuerdo en al menos un punto: la vibrante indignación común de la coronación. Rey Carlos III. Y todos se preguntan indignados cómo una nación moderna como el Reino Unido puede tolerar todavía -utilizan este mismo verbo- un anacronismo como el de la monarquía. Les paso la respuesta que me dio hace algunos años Hugo Vickers, el muy estimado historiador de los dioses. WindsorVerá, nosotros, los ingleses, somos tipos pragmáticos, y nos parece que un jefe de estado electo presenta más peligros que un jefe de estado hereditario. El primero está en marcha y puede estar inclinado a abusar del poder y los secretos a su disposición cuando en el cargo para preparar un futuro adecuado.El Rey no tiene tal interés, y por lo tanto tampoco hay tentación.

De hecho, durante siglos un monarca en Inglaterra ha perdido todo atractivo de poder, y no es solo un atractivo ceremonial y una imagen. No es más que un símbolo, y también puede usarse con moderación. Solo podía dirigirse a sus súbditos con el consentimiento y permiso del gobierno. Como escribió Walter Pagehot en su clásico The English Constitution (1867), «Si el Parlamento decidiera decapitarlo, el Rey no podría hacer nada más que firmar su sentencia de muerte». Pero en términos de decapitaciones reales, los ingleses tienen algo de experiencia. A menudo olvidamos que fueron los primeros europeos en decapitar a un soberano en 1649, y que Carlos I (ancestro lejano del homónimo contemporáneo) fue culpable de prácticas tiránicas. Tras él llegó el dictador Cromwell: suficiente para convencer a los británicos de no volver a intentarlo con una república.

Pero la clave del sistema político británico siempre ha sido él. pragmatismo. Así que el regicidio de Cromwell fue desenterrado y descuartizado por orden de Carlos II que fue restaurado en el trono pero fue una venganza por un hijo y temporal. Hoy, una estatua de Cromwell domina la plaza frente al Parlamento en Westminster, no muy lejos de la estatua de un primer ministro del siglo XX que, en cambio, es tan apasionadamente real como Winston Churchill.

Es la afirmación de que las instituciones inglesas, como escribió el gran teórico monárquico Edmund Burke en el siglo XVIII, se han formado a lo largo de los siglos por acumulación. En Francia, Bourque, que evidentemente odiaba a los revolucionarios, comentó que una ceremonia como la coronación nunca sería posible porque el sistema político pretendía basarse únicamente en la razón. En Inglaterra, en cambio, es el resultado de sucesivas estratificaciones de valores, creencias, costumbres y leyes que en conjunto construyeron la identidad nacional.

Dudo que estas declaraciones convenzan a los críticos. Pero como republicano convencido, me pregunto: ¿Qué es más anticuado? ¿Un rey entregando la espada del Estado en la solemne ceremonia de su reinado a una joven abiertamente lesbiana o un primer ministro proponiendo un futuro bajo el lema “Dios, patria y familia”? ¿Una coronación que fortaleció las diferencias y la inclusión, o una democracia que impide incluso hablar de identidad de género en la escuela?

Añádase a esto que nadie en el mundo produce ceremonias tan impecables y fastuosas como la monarquía inglesa, y comprenderá cómo el éxito público universal está asegurado durante mucho tiempo. Incluso con efectos benéficos en las arcas turísticas multimillonarias de la isla. Y los británicos, como hemos visto, son pragmáticos…