El nuevo Ford Ecosport 2023, el siempre interesante SUV compacto a 18.000 euros que merece la pena comprar ya

Ford EcoSport Es un crossover posicionado en el segmento de mercado ultrapequeño, que ofrece un interior espacioso y bien terminado por su precio. Tiene un maletero práctico, aunque no demasiado grande, al que se accede a través de una puerta lateral difícil de manejar.

Su agilidad lo hace Apto para uso en ciudad El comportamiento en carretera también es adecuado en las curvas. Los dispositivos avanzados de asistencia a la conducción, como el frenado automático de emergencia, no están disponibles. Veamos algunos aspectos:

¿Por qué es mejor comprar ahora el Ford Ecosport 2023?

La Ford EcoSport 2023 es atractiva en muchos aspectos

Programado para salir de producción y, por lo tanto, ahora se compra como último recurso, el Ford Ecosport tiene uno 410 cm de largo Ha sufrido importantes cambios estéticos con el último lanzamiento. La fascia delantera ha sido rediseñada para crear una apariencia elegante y agresiva que combina bien con la protección de plástico de la parte inferior de la carrocería y las llantas de aleación pulida de 16 pulgadas. Esta última opción está disponible como opción en el paquete Design, que también incluye lunas traseras tintadas.

allá Versión Básica Plus Solo incluye clima manual y ventanas eléctricas traseras, pero estos son estándar en versiones más caras como Business, Titanium y ST-Line, que también ofrecen navegación y control de crucero. La cabina del automóvil se ha mejorado con acabados de mayor calidad y es cómoda para cuatro adultos, aunque no es líder en su clase en términos de capacidad de maletero. Una puerta lateral es poco práctica y cualquier rueda de repuesto debe montarse en el exterior, ya que no se incluye de serie pero está disponible como opción.

El nuevo 1.5 TDCi Turbodiésel de 100 CV sustituye a su antecesor de 90 CV, mejorando las prestaciones en aceleración y velocidad punta, además de ser más eficiente gracias al sistema Start & Stop. La caja de cambios manual de seis velocidades es fácil de manejar, pero las relaciones son bastante largas, lo que es un castigo para disparar. Como alternativa, puedes elegir el 1.5 TDCi de 125 CV o el 1.0 Ecoboost de gasolina de 125 o 140 CV.

el Las características dinámicas del Ford Ecosport Están a un buen nivel. El automóvil se mueve rápidamente en la ciudad, pero para máxima seguridad se recomienda utilizar sensores de distancia traseros, que son opcionales. Aunque el Ford Ecosport también se maneja bien en las curvas, no se recomienda forzar demasiado la velocidad. La comodidad es buena, pero el ruido del viento y los ruidos de los neumáticos pueden molestarlo en la carretera.

L’Bolsa de aire para las rodillas del conductor De serie en toda la gama, al igual que la MyKey programable exclusiva de Ford, que permite limitar ciertos parámetros como la velocidad máxima y el volumen de la radio, y evitar que se desactiven los sistemas de seguridad activa. Este dispositivo se gestiona desde la pantalla del salpicadero y es especialmente útil cuando el vehículo se confía a conductores sin experiencia.

Ford Ecosport 2023 Tiene unas dimensiones compactas y un puesto de conducción elevado que favorece la visibilidad frontal y lateral. El motor obtuvo una buena respuesta gracias a su silencio, la ausencia de vibraciones y su eficiencia de combustible, ya que su consumo alcanzó los 18,2 km/litro. La respuesta de la suspensión no es la ideal y puede transmitir algunas vibraciones al pasar por encima de tapas de alcantarillas y rieles. La vista trasera está condicionada por la pequeña luneta trasera y la ausencia de sensores de distancia de serie.

La conducción en curvas es fácil con una dirección suave y receptiva mantener la forma adecuada. La estabilidad del vehículo es buena, con un ensanchamiento gradual de la pista si se excede el límite de manejo. El balanceo de la carrocería se contiene si conduces en silencio y la caja de cambios es precisa y fácil de maniobrar. El motor diésel de 1,5 litros ofrece un rendimiento suave y silencioso y un consumo de combustible de 20,8 km/l.

L’Se podría mejorar el aislamiento acústico del habitáculo, El ruido de los neumáticos girando y el ruido del viento es audible en el interior. El motor permanece silencioso a altas velocidades y la sexta marcha es conveniente para velocidades de crucero. Pero no es ideal para disparar, ya que puede requerir cambiar a la quinta marcha después de reducir la velocidad. Finalmente, el control de crucero solo está disponible en niveles de equipamiento más altos. precio inicial de Ford EcoSport 18.000 euros.

