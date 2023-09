El presidente de PlayStation, Jim Ryan, dimitirá: es oficial (actualizado)

actualizar: Sony Group Corporation y Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciaron hoy el nombramiento del presidente y director ejecutivo de SIE Jim Ryan ha decidido retirarse en marzo de 2024 Tras casi treinta años de actividad en el sector PlayStation. Para apoyar a Ryan en su transición, presidente, director de operaciones y director financiero de Sony Group Corporation Hiroki Totoki asumirá la presidencia de SIE a partir de octubre de 2023. A partir del 1 de abril de 2024, Totoki será nombrado director ejecutivo interino de SIE mientras continúa en su puesto actual en Sony Group Corporation. Totoki trabajará estrechamente con el presidente y director ejecutivo de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, y el equipo directivo de SIE para ayudar a definir el próximo capítulo del futuro de PlayStation, incluida la sucesión como director ejecutivo de SIE.

Kenshiro Yoshida «Jim Ryan ha sido un líder inspirador durante todo el tiempo que estuvo con nosotros, pero nunca tanto como cuando supervisó el lanzamiento de PlayStation 5 en medio de la pandemia mundial de coronavirus», dice. «El logro extraordinario logrado por todo el equipo de SIE se ha ido construyendo constantemente”, y PlayStation 5 está en camino de convertirse en la consola más exitosa de SIE. Estoy muy agradecido con Jim por todos sus logros. Respecto a la decisión de Jim de poner fin a su larga carrera en Sony, afronto la importante decisión de sucederlo, dada su importancia para el sector de juegos y servicios de red. Hemos discutido extensamente y definido la nueva estructura de gestión. Nuestro objetivo es seguir desarrollándonos y creciendo. Grupo Sony al lograr un mayor éxito en los servicios de juegos y redes.

Jim Ryan En cambio, dice: «Después de 30 años, he decidido retirarme de SIE en marzo de 2024. Aprecio la oportunidad de hacer el trabajo que amo en una empresa muy especial y de trabajar con excelentes personas y excelentes socios. Pero no Hemos descubierto que se ha vuelto cada vez más difícil lograr el equilibrio entre la vida en Europa y el trabajo en América del Norte. Me voy después de haber tenido el privilegio de trabajar en productos que han impactado las vidas de millones en todo el mundo; PlayStation siempre será parte de mi vida y me siento más optimista que nunca sobre el futuro de SIE. Me gustaría agradecer a Yoshida-san por tener una gran confianza en mí y por ser un líder increíblemente sensible y solidario.

Hiroki Totoki Finalmente afirmó: “Me gustaría expresar mi profunda gratitud a Jim Ryan por los logros y contribuciones excepcionales que ha realizado durante sus treinta años de carrera en Sony, incluido el exitoso lanzamiento de PlayStation 5. El negocio de PlayStation gestionado por SIE es una parte central de «Todo el negocio del Grupo Sony. Trabajaré en estrecha colaboración con Jim y el equipo directivo senior para garantizar nuestro éxito continuo y un mayor crecimiento. Espero crear juntos el apasionante futuro de PlayStation y la industria de los videojuegos». con todos los empleados y socios comerciales del SIE.»

