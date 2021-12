El presentador de televisión fue condenado a pagar solo una multa

terminó con solo condena Con multa de 14 mil euros, suspendida y no mencionada en el certificado de antecedentes penales, proceso que presenció Giancarlo Magali Acusado de difamación en la prensa contra Adriana Volpi. La fiscalía había solicitado una pena de prisión de nueve meses.

el Regla Emitido por el Juez Mauro Galina, Juez de la Séptima Sala Penal de la Corte de Milán. La historia tiene su origen en una entrevista concedida por el célebre presentador de televisión con el semanario «Chi» y publicada en noviembre de 2017 con el título «Giancarlo Magali, no estropees tu carrera».

Magali Volpe: ¿Qué pasó?

Giancarlo Majali También fue condenado a pagar el excolega, se conformó como partido civil y fue defendido por el abogado. Nicolás Minardo, subsidio temporal de 25.000 € (Parte Civil solicita un subsidio temporal de 50.000 €). Estamos a la espera de conocer los motivos de la sentencia por la que el juez lleva detenido quince días. Los abogados del presentador, el abogado Antonello Natali y el abogado Guglielmo Stendardo, ya anunciaron que se propondrá un recurso de apelación. El periodista Valerio Palmieri fue absuelto y el abogado Toniolo Stefano lo defendió.

La historia surgió de una entrevista que publicó. Giancarlo Magali En el semanario Che del 22 de noviembre de 2017, el conductor -defendido por los abogados Antonello Natali y Guglielmo Stendardo- fue interrogado sobre los casos Weinstein y Brize y el posterior frenesí mediático por supuestos favores sexuales en el mundo del espectáculo. La Volpe, parte civil y asistida por abogado. Nicola Minardo, demandó a Magalli creyendo que este último, durante la entrevista y al expresar su opinión al respecto, había aludido a ella y a su carrera.

Mi dominio: la réplica de Facebook

Inmediatamente en Facebook, Giancarlo Magalli comentó: “Considerando que entre 5 … 4 … 3 … 2 … yo también y no el que nominé en absoluto, quería anticiparme a esto especificando que el juez otorgó multa (no tengo que pagarla), honorarios temporales (no tengo que pagar) y honorarios legales (que pagaré) .10 millones de indemnización. Por cierto, soy el periodista que Me entrevistó y trató de que hablara de Fox (fue absuelto) y del editor en jefe del diario que lo publicó, fueron imputados en el caso ”.

