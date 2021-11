El número de impuestos sobre el valor añadido, incentivos y aportaciones no reembolsables para quienes deciden montar su propio negocio: la guía

No más búsqueda agotadora de un contrato de trabajo, no más humillaciones de «puertas en la cara» recibidas, basta con contratos a muy corto plazo y mal pagados. ¿Cuántas veces te vino a la mente: «Ya es suficiente, abriré el número de IVA y comenzaré mi propio negocio»? Si es así, lea este artículo detenidamente. Porque explicaremos cuáles son los pasos iniciales y los costos relacionados para abrir una precio de compra (necesario para trabajar por su cuenta de una manera metódica que no sea un “trabajo ocasional”), pero también qué oportunidades e instalaciones se pueden aprovechar. Desde financiar el proyecto «Permanecer en el Sur» hasta préstamos sin intereses y préstamos reales Contribuciones no reembolsables.

Impuestos, cuotas ejecutivas: al menos 6 mil millones en juego para no desperdiciar recursos

Cómo abrir un número de IVA

El proceso es muy sencillo, y prácticamente sin coste si lo haces online o directamente en una oficinaagencia de ingresos. Por otro lado, hay un costo si llama a un contador o una cafetería. Si elige «hágalo usted mismo» lo primero que debe hacer es seleccionar el perfil fiscal y el código Ateco. Atecum es un código alfanumérico que se utiliza para clasificar las actividades económicas. La lista completa de códigos Ateco se puede encontrar en el sitio web de Istat.

Una vez hayas seleccionado el código adecuado para la actividad que deseas realizar, deberás cumplimentar el formulario de apertura de CIF (que se puede descargar gratuitamente desde la web de la Agencia Tributaria) eligiendo entre: Formulario AA9 / 12 para natural personas. Formulario AA7 / 10 para sujetos que no sean personas físicas; Formulario ANR / 3 para sujetos no residentes en Italia. El formulario completado se puede entregar en mano, a través del sitio web o por correo certificado.

Si la actividad se enmarca en el ámbito de la artesanía (carpintero, herrero, tatuador, etc.) o del comercio (tienda, intermediarios comerciales), deberá presentar un “contacto individual”, un documento que le permita solicitar un número de IVA o código tributario, pero también para cumplir con las obligaciones ante el Inps e Inail, y para inscribirse en el Registro Mercantil. Este procedimiento también se puede realizar de forma electrónica.

Elija un sistema de impuestos

Un sistema contable es un conjunto de reglas y obligaciones que los titulares de un número de IVA deben cumplir para cumplir con las autoridades fiscales y la ley. Hasta la fecha, existen tres sistemas contables: ordinario, simplificado y de tipo fijo.

el sistema Índice Generalmente es más favorable para nuevos negocios, en los primeros 5 años el impuesto sobre la base imponible es solo del 5% y luego la tasa sigue siendo muy favorable al 15%. También se prevé una serie de simplificaciones contables y fiscales.

El sistema de tarifa plana no es factible para todos: es factible a través de números de IVA para autónomos y empresas individuales, y no es factible para empresas y colegios profesionales. Los honorarios e ingresos no deben superar los 65.000 euros anuales y los gastos de personal o horas extraordinarias no pueden superar el límite de 20.000 euros.

Contribuciones de seguridad social

Además de los impuestos, quienes tienen un número de IVA están obligados a pagar contribuciones para fines de jubilación. Por lo tanto, en la etapa de apertura de un número de IVA, también es necesario completar el registro en el fondo de pensiones del individuo (para ciertas profesiones del tipo ordinario) o en una administración del Inps separada. Para los artesanos y comerciantes existe la Gestión de Artesanos y Comerciantes del INPS.

sobre el proyecto

Las micro y pequeñas empresas compuestas por al menos el 51% de jóvenes entre 18 y 35 años o mujeres de cualquier edad, que quieran iniciar un nuevo negocio o que quieran expandirse, pueden beneficiarse de: entre financiamiento sin intereses y Pérdida de contribución Financiera: cubre el 90% de los gastos totales, con un máximo de 3 millones de euros a reembolsar en 10 años. No se requiere garantía en el caso de préstamos inferiores a 250 miles de euros.

Si el proyecto implica la compra de un inmueble, se debe proporcionar una hipoteca. La solicitud se envía electrónicamente a través del sitio web de Invitalia. La concesión es válida para actividades relacionadas con los sectores de manufactura, servicios, comercio y turismo en todo el territorio nacional. Se excluyen las empresas unipersonales, las sociedades simples y las sociedades de facto.

Me quedo en el sur

El resto en el sur es el catalizador que apoya el nacimiento y desarrollo de nuevas actividades de emprendimiento y trabajo independiente en Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Cerdeña y Sicilia, en las regiones de cráteres sísmicos del centro de Italia (Lazio, Marche Umbria) y en las islas y lagunas costeras y lagos más pequeños en el centro norte. Está dirigido a personas de entre 18 y 55 años. Son elegibles los gastos de compra de plantas, plantas y equipos, renovaciones de edificios y nuevos programas informáticos. Se prevé una contribución adicional a la gestión en la fase de puesta en marcha. La solicitud se envía electrónicamente a través del sitio web de Invitalia.

Nuevo trabajo por cuenta propia

La nueva función SELFIE entró en vigor el 22 de febrero de 2021 y financia la puesta en marcha de pequeñas empresas con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros, promovidos por ninis (menos de 30 que no estudian ni trabajan), inactivos y trabajando. mujeres. Un prolongado período de inactividad, en todo el territorio nacional. La solicitud puede ser presentada por empresas individuales; camaradería Sociedades cooperativas / cooperativas sociales y profesionales. El incentivo es gestionado por Invitalia como parte de Programa de Garantía JuvenilBajo la supervisión de la Agencia Nacional de Políticas Activas Laborales (ANPAL).

Menores de 35 años

Hay una serie de oportunidades para los jóvenes menores de 35 años. entre estos ‘Nuevo negocio no rentable’ por Invitalia. El programa cubre hasta el 75% del presupuesto para iniciar una pequeña y microempresa dirigida por jóvenes italianos con un préstamo sin intereses (máximo 1,5 millones de euros). Pueden acceder nuevos emprendedores de los siguientes sectores: industria y artesanía, servicios a particulares y empresas, comercio y turismo.

Las personas menores de 35 años a menudo reciben financiación adicional para la formación profesional (por ejemplo, cursos de idiomas y / o informática), para la compra de bienes de capital, etc. Convocatorias regionales.

Beneficiarios de NASPI

Beneficiarios de NASPI Las personas desempleadas que son elegibles para recibir apoyo y desean iniciar un nuevo negocio pueden solicitar al INPS el pago inicial en una solución por el monto total del tratamiento adeudado y aún no pagado.

Contribuciones no reembolsables

Para compensar el daño causado por las restricciones para detener la pandemia de Covid, el gobierno ha lanzado el acceso a contribuciones no reembolsables a números de IVA ya vigentes que han registrado pérdidas de ventas de al menos el 30%.