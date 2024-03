El nuevo panda chino está listo para aterrizar en Europa Su precio es de sólo 7000 euros.

Quién no quiere ahorrar a la hora de decidirse a comprar un coche nuevo: una pregunta retórica, una respuesta obvia. Afortunadamente, ni siquiera es una utopía: porque ahorrar es realmente posible.

En un momento muy sensible como en el que nos encontramos Condiciones económicas El mercado es muy inestable y las dificultades que enfrentan quienes tienen que comprar son cada vez más evidentes.

Clases sociales enteras, numerosas Familias y compradores Todas las edades quieren entrar al mercado e invertir dinero en autos nuevos, pero muchas veces no pueden.

O al menos no llegan allí: no lo encuentran.La oferta y el presupuesto adecuados. Están equipados y no cubren una gran inversión como la inversión en un coche.

¿o no? Sinceramente, existe la posibilidad de conseguir un coche. Para estrenar Que, además, ahora también llega a Europa, y su coste Definitivamente bajo en comparación con el promedio.

Esta es la oferta china también en Europa: un precio

Estamos hablando de acceso al Viejo Continente como dicen lo que algunos llaman el Panda Chino que cuesta aprox. 7 mil euros. Así es: aunque sea una marca, unidad de saltoPuede que muchos aún no lo sepan, pero de hecho, su crecimiento es vertiginoso y no se puede detener. De hecho, esta marca ha firmado uno de los acuerdos más importantes de la historia.

El acuerdo con Stellantis significa que la producción y venta de estos nuevos coches comenzará pronto en Europa, aunque aún no está claro dónde exactamente. El coche que llegará será eléctrico, y así se llama T03 Aunque para muchos es una especie de Fiat Panda Eléctrico de Porcelana. Pero lo realmente sorprendente es que las condiciones de aterrizaje son dramáticas.

Panda chino que quiere vencer a la competencia

En cuanto a tamaño, al igual que el Panda, este coche tendrá tres versiones, interiores de piel y doble pantalla. Para comprar el Leapmotor T03 ahora mismo en China necesitas 49.900 yuanes, que es más o menos una cantidad 6.380 euro. La versión de gama media 310 tiene un precio de 59.900 yuanes (convertido a 59.900 yuanes). 7.650 Euro), y un máximo de 69.900 yuanes: serán “sólo” 8.950 euro.

Sin embargo, hay que decir algo importante: estos son ellos Precios asiáticos Pero tampoco es probable que suceda lo mismo en Europa. Esto se debe a las diferentes reglas y actualizaciones en términos de adiciones de seguridad que inevitablemente deben aumentar. Precio inicial.