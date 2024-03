«El amor ha ganado y espero que continúe más allá de la final».

Gran Hermano 2023/2024 26 de marzo de 2024



19.18



Beatrice Luzzi echa un vistazo a Perla Fatero tras la victoria de esta última en la final de Gran Hermano.

Beatriz Luzzi Comentarios sarcásticos sobre la victoria que logró. perla fatero Durante el partido final Hermano mayor. La actriz, considerada una gran favorita en la final, no pudo llevarse a casa el conjunto ganador, que recayó en la ex protagonista de Temptation Island. En un vídeo filmado inmediatamente después del anuncio, Luzzi lanzó la búsqueda de su ex rival, señalando que no fue Perla la que ganó en solitario sino su historia de amor con Mirko Brunetti.

Las primeras palabras de Beatrice Luzzi tras la final del Mundial

Beatrice Luzzi comentó brevemente sobre la falta de victoria durante la final del Mundial: “El amor ganó. Esperemos que siga más allá de la final. En cuanto a mí, te amo, estuviste genial. Te veré muy prontoBeatrice se refiere a la historia de amor entre Perla y Mirko que, según ella, permitió a Vatero derrotar a la competencia y ganar el reality show.

Beatrice Luzzi ocupó el segundo lugar detrás de Perla Fatero

Beatrice Luzzi finalizó segunda durante la edición 2024 de Gran Hermano Detrás de Perla Fatero. La actriz recibió el 45% de los votos, frente al 55% que recibió la anterior heroína. Isla de la tentaciónEste es un porcentaje suficiente para lograr la victoria. Ambos estuvieron entre los grandes héroes de esta edición del reality show. También influyeron en el fracaso de Beatrice los numerosos votos «en contra» que recibió Luzzi de grupos de fans que animaron hasta el final a las competidoras ya eliminadas y que, durante el enfrentamiento final, decidieron dirigir sus preferencias también hacia Perla. Teniendo en cuenta las relaciones que la joven forma en el hogar. La proporción marcó la diferencia, y permitió a Fatero derrocar a Beatriz y lograr la victoria.