El misterio de la estrella de Boyajian podría resolverse con el telescopio Webb

La estrella de Boyajian siempre ha estado rodeada de misterio. Su comportamiento algo inusual, con variaciones irregulares de brillo, está suscitando debate entre los científicos. ¿Cuál es la razón para esto? Ahora el equipo está intentando averiguarlo gracias al Telescopio Webb.

Dentro de nuestra galaxia, a unos 1.480 años luz de nosotros, hay un planeta estrella misteriosa Lo que atrajo la atención de astrónomos de todo el mundo. Su nombre es Boyajian Star, u oficialmente KIC 8462852, y su extraño comportamiento ha sido durante mucho tiempo objeto de acalorados debates dentro de la comunidad científica.

KIC 8462852 en infrarrojo (izquierda) y ultravioleta (derecha). Créditos: IR: IPAC/NASA; UV: STScI/NASA)

¿Qué le pasa a la estrella?

Los científicos ya conocen varios fenómenos que pueden provocar que la luz de una estrella se atenúe. El ejemplo más obvio es un exoplaneta en órbita. Pero los exoplanetas provocan caídas periódicas en la luz de las estrellas, bloqueando generalmente el mismo pequeño porcentaje de luz cada vez. Sin embargo, este no parece ser el caso. De hecho, según las observaciones, parece que esta estrella se encuentra en… Fluctuaciones inusuales en el brillo. Cambios a corto y largo plazo, Casi completamente aleatorio. En particular, el telescopio Kepler detectó pequeñas caídas de brillo no periódicas, de baja intensidad, que ocurren con altas frecuencias, y dos grandes caídas de brillo que parecen ocurrir aproximadamente cada 750 días.

Posibles explicaciones

Actualmente, Posibles explicaciones Las formulaciones formuladas por los investigadores varían, pero ninguna parece ser aceptada universalmente todavía. Dependiendo de la clase estelar y espectral de la estrella, las variaciones de brillo no pueden atribuirse a la variabilidad intrínseca de la estrella; Por lo tanto se supone que existe Materiales en órbita Sobre una estrella que bloquea su luz. Algunas hipótesis bastante sugerentes han hecho que la estrella sea muy popular y discutida, como la propuesta por Jason Wright en 2015, quien afirmó que la inusual variación en la emisión de luz podría estar relacionada con… Vida extraterrestre inteligente.

Impresión artística de una hipotética lluvia de cometas alrededor de KIC 8462852. Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech

Nuevas observaciones utilizando el telescopio Webb

Ahora, un equipo dirigido por el astrónomo italiano Massimo Stiavelli del Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI) ha observado la estrella de Boyajian utilizando el Telescopio Espacial James Webb y está intentando descifrarla. «Proponemos observaciones de este objeto en el rango de longitud de onda de 1,7 a 25 micrones para medir la emisión térmica del material que rodea a la estrella y que provoca los cambios observados en la curva de luz», explica el equipo en su propuesta de observación. “El primer objetivo de estas observaciones es distinguir entre modelos competitivos de comportamiento estelar: una detección confirmaría la naturaleza peristelar del misterioso material; La falta de detección sería extremadamente limitante y estimularía un mayor desarrollo de modelos alternativos de la curva de luz de la estrella, como densos nudos de material en el medio interestelar o el disco frío intermedio de un objeto oscuro como un agujero negro. El equipo ahora está trabajando para descifrar las observaciones que ya se han realizado. Sólo nos queda esperar y desear que este misterio cósmico se resuelva de una vez por todas.

fuente: https://www.sciencealert.com/una-de-las-estrellas-más-misteriosas-de-la-galaxia-could-soon-be-explained