¡Amigos, todos amantes de la 22ª edición!

Nepheo, ex competidor de Amici di Maria De Filippi, 22ª edición, tiene la oportunidad de contar su historia y hablar de algunos detalles de su vida. ¡Sus palabras sorprendieron a los fanáticos!

a Amigos de María De Filippi Son muchas las parejas que se forman cada año. incluso en Vigésima segunda edición No hubo excepciones, y si alguien se separaba incluso antes del final del espectáculo, los demás permanecían juntos. Otros, nuevamente, se separan y luego se reencuentran: este es el caso Isobel y Cricca quienes oficialmente volvieron a ser pareja en el verano. Y si Maddalena y Mattia terminaron tras un breve noviazgoAhora eso parece seguro El ganador encontró la felicidad al lado de su compañera de baile Benedetta Fari.

Amigos, sobrino sobre Rita: «Es amor»

también Federica y Piccolo G siguen juntos, al igual que Gianmarco y Megan Quienes, a pesar de los chismes que afirmaban que estaban juntos sólo para crear una audiencia, Ahora viven juntos. La primera pareja de Vigésima segunda edición: Rita y Sobrino. Dulces, cariñosas, tiernas: eran Una de las parejas favoritas de los fans. Permanecieron juntos todo el tiempo y más allá. Niveo tuvo la oportunidad de hablar de su historia con Lorella Cuccarini en su popular formato “Cuéntame sobre ti” de YouTube:

«eso es amor. La mayor ayuda, además de vuestra ayuda, fue a nivel profesional. Esa relación fue una ayuda interesante, también porque hubo muchos momentos en los que no tuve refugio… Al fin y al cabo, estás en una casa pequeña, con cámaras las 24 horas del día, no es fácil gestionar todas las situaciones. Hoy, sin embargo, tenía un refugio fijo. Aún hoy nos ayudamos en el trabajo, a nivel emocional… en todo tipo de problemas. Estamos ahí el uno para el otro. […] Rita es tan profesional que no te imaginas ser tan sensible. Meses después lo descubrí: es la persona más sensible que he conocido. Tiene una sensibilidad casi inhumana.«

