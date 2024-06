El jefe de Embracer quiere aumentar los precios de los juegos para hacer frente al aumento de los costes de desarrollo

¿Una solución inevitable?

«No digo que no se pueda subir el precio, pero el hecho es que nadie lo ha intentado». El CEO de Embracer explicó y luego agregó: “Si creamos un juego de rol masivo, por ejemplo, con 100 o 150 horas de juego, que esté muy pulido y tenga una experiencia única, ¿Estarán los consumidores dispuestos a pagar más? De ser así, es probable que salgan al mercado más productos de este tipo. Pero nadie lo intentó. Hemos discutido esto, pero nos apegamos a las prácticas de la industria en este momento. ¿Intentará alguna vez una empresa subir los precios? Eso aún está por verse.»

La última subida de precio en la gama triple A se produjo en 2020, cuando alcanzó los 70 dólares/80 euros y de inmediato fue objeto de acaloradas discusiones, que abordaron la cuestión del aumento descontrolado de los costes de desarrollo y el propio estancamiento del mercado, con los jugadores OMS… Prefieren quedarse siempre pegados a los mismos juegos, como Fortnite, Roblox o Call of Duty.. Embracer lanzó varios programas AA propios, muchos de los cuales fracasaron, como Outcast: A New Beginning y Alone in the Dark, el último de los cuales fue una gran inversión pero no atrajo suficiente audiencia, como dijo el propio Wingefors.

«Creo que la industria de los videojuegos enfrenta el mismo problema que todas las demás industrias, con inflación y altos costos de desarrollo». Continuó explicando: “Ha sido difícil aumentar los precios de los productos premium de PC y consolas. El precio de estos productos se ha mantenido igual durante muchos años, lo que significa que el margen de beneficio es menor y además hay un mayor. Al final, al realizar grandes inversiones u operaciones de juego, es necesario trabajar con los equipos en los que más confía o con propiedad intelectual que pueda controlar para obtener todas las recompensas financieras.

Además, los consumidores tienen más contenido disponible que nunca. Les gusta sumergirse en la propiedad intelectual establecida que ya han practicado en el pasado, lo que significa que es difícil convencerlos de que prueben cosas nuevas o nueva propiedad intelectual. Es simplemente un desafío al que todos nos enfrentamos. «Es una realidad a la que nos hemos adaptado durante el año pasado y continuaremos adaptándonos a ella».

De hecho, parece que Embracer no está en contra de aumentar los precios, sino que está esperando que alguien más dé el primer paso. Quizás Rockstar Games con GTA 6, que en realidad estamos hablando de un precio de venta diferente al precio estándar, dado el volumen de producción. Además, Strauss Zelnick, director ejecutivo de la editorial de juegos Take-Two, afirmó que, en su opinión, los juegos todavía tienen un precio demasiado bajo para lo que ofrecen.