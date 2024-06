Bastianini, mensaje a Ducati: “Los errores del equipo también” – Noticias

Por Matteo Senatori

Otro lugar especial

Sin embargo, la victoria aún no se ha logrado Ena Bastianini él mismo se dio uno Un domingo inolvidable en Mugello. Colección de monstruos A Terminando en segundo lugar Lo cual en cierto momento parecía imposible. En cambio, después de ser adelantado por Marc Márquez y caer al cuarto lugar, el piloto de Ducati, con su futuro en juego, tuvo una reacción sorprendente, primero adelantando al español de Gresini y luego burlándose de Jorge Martín en la última vuelta.

a uno y dos grandesdesde que se impuso a los dos corredores considerados principales candidatos a «robarle» su sillín en 2025. La pausa de un tercer podio de la temporada ha empujado a Bastianini a meterse más en la carrera. Las dificultades que le afectaron en los últimos fines de semana. El piloto de Rimini no quiso entrar en detalles, pero envió un mensaje claro a Borgo Panigale: También hubo errores por parte del equipo.

Errores de todos

«Cometí algunos errores y el equipo también cometió algunos errores. – anunció el monstruo en la conferencia de prensa – Pero este es un día maravilloso. «Estoy feliz y no quiero pensar en el futuro».. Luego, bajo la presión de los periodistas italianos al final de la conferencia, el segundo conductor de rojo oficial repitió su pensamiento: “Cometí errores de mi parte y del equipo también que se podrían haber evitado. Pero lo importante es salir siempre de esta crisis con la frente en alto, y hoy lo hemos hecho. ¿Entrar en detalles? No, esto no es cierto Cuéntale más sobre los errores del equipo o mis errores. Los que están despiertos los han visto. Podríamos haber logrado más. Pero la suerte tampoco estuvo de nuestro lado.«.

Una forma ligera pero clara de hacer que todos entiendan que, Si algo sale mal hasta el momento, la responsabilidad no puede recaer sólo en él.. Quién sabe si este resultado y estas palabras tendrán algún impacto en las oficinas de Borgo Panigale, que en los próximos días serán escenario de valoraciones decisivas sobre el futuro del Equipo Rojo.