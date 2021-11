¿El invierno ha llegado? Sal y entrena: aquí tienes las sugerencias

Si el anhelo de silencio prevalece en casa en los meses más fríos, no lo haga. Vístete bien, ponte las zapatillas y sal: los deportes al aire libre te esperan

Frío, lluvia y niebla, pero también muchos días soleados que ayudan Cuerpo y mente para superar este períodoY reducir la depresión, ejecutar el metabolismo y fortalecer el sistema inmunológico. si porque Los deportes al aire libre cada temporada están cada vez más de moda. Muchos hechos se han preparado para hacer propuestas al aire libre y probar algo nuevo. Veamos algunos de ellos juntos.

En el jardín, la resistencia está en forma con una sonrisa. Madres en la era del Covid: ¡Qué experiencia! Los nacidos en este período de la pandemia, además de la rutina habitual, se han visto obligados a renunciar a muchas cosas. Ahora estamos tratando de volver lentamente a la normalidad, incluso en el entrenamiento. «de Septiembre 2021Los cursos se reanudaron en los parques de las principales ciudades italianas. – explicar Monica TarantoInstructor de fitness y yoga, Fundador de Programas de Formación Mamá en forma, la asociación (ASD) que Organiza actividades deportivas para madres con niños de entre seis semanas y tres años. -. Ponerse en forma poco después del embarazo es un deseo común: Aptitud de la madre y el niño Es una gran oportunidad. Muchas ideas divertidas para quemar calorías y no solo. La originalidad radica precisamente en la capacidad de formarse con alguien que no está matriculado en el curso pero que se implica igualmente: el niño. No necesitan abuelas ni niñeras: El bebé en el cochecito sigue a su madre en el entrenamiento. en el que se encuentran los programas originales que se han estudiado específicamente. Es un juego de gimnasia basado en Ejercicios de estiramientoTonificando el primer corazón «Músculos de mamá» cualquier suelo pélvico, músculos abdominales, Espalda tensa por el embarazo. También se centra en el bienestar psicofísico. READ Pugliese Ciaccio, también garantiza la terapia intraarterial para pacientes con accidente cerebrovascular

Después de un período de descanso fisiológico de cinco semanas, se pueden reanudar los deportes. El cuerpo ha sufrido cambios, que a menudo son difíciles de aceptar: El vientre todavía se nota un poco, piernas pesadas Y tal vez con problemas de retención de agua, puede ver vendajes en las caderas y Radfan. con movimientos específicos y Una buena dieta, puedes ponerte en forma con una sonrisa. y humor gracias. Sobre una última recomendación ropa Madre e hijo: deben ser los primeros CebollaDiseñado para actividades al aire libre. El bebé en el cochecito no se mueve. Tienes que mantenerlo caliente Y fomente las siestas que seguramente se realizarán «.

Corremos, pero no de una manera «clásica» – Abuela llamada Ejecución de Virgin Active Experience Y se ve realmente genial En 10 ciudades italianasMilán, Turín, Génova, Bolonia, Roma, Florencia, Venecia, Nápoles, Palermo, Catania: nos reunimos en el club y luego partimos para vivir una experiencia única. «Programa de formación único – Explica Ilario Volpi Director de Experiencia de Formación en Virgin Active, el creador – nacido de la gran demanda de volver a correr que se desarrolló durante el bloqueo, Tridimensional, Para ser experimentado de diferentes formas, alineado con todos los canales de Virgin Active: Al aire libre y con la revolucionaria experiencia digital de fitnessY A través de nuevos formatos, series y podcasts. El entrenamiento al aire libre único en Italia con esta estructura se lleva a cabo en grupos de máx. 20 participantes, y esperar Cuatro programas de formación:Caminando Una clase de introducción a la carrera para aquellos a los que les gusta caminar, pero lo hacen bien con un experto que guía y dirige; técnica Con un ejercicio completo de 360 ​​grados, el entrenamiento está dirigido no solo al entrenamiento preparatorio, sino también a las habilidades y habilidades motoras: Rendimiento, velocidad, largo alcance Para aquellos que ya corren, pero quieren mejorar el rendimiento, hagan frecuentes preparativos para el maratón, rastreen y encuentren la diversión y el lujo de correr. Este último es el nivel superior, destinado a aquellos que ya están muy familiarizados con el running, pero que buscan la perfección. También está el programa Quemador, quemador de grasa, solo digital, destinado al entrenamiento a intervalos. READ Es esta enfermedad de la piel poco conocida la que puede causar síntomas dolorosos.

Cada grupo entrena bajo Bajo la guía del entrenador y el marcapasos. Que actúa como cinta de correr en la carrera: Dos personas que representan un nuevo modelo matemático, Capaz no solo de guiar el desempeño de los participantes, sino también de motivarlos para lograr Salud física y mental. Y la experiencia no termina al aire libre, sino que continúa adentro si lo desea, en clubes: Simplemente pise el tapete y comience la experiencia de podcast, Una nueva forma de entrenar basada únicamente en escuchar la voz del entrenador individual. En Milán, para los que quieran hacer ejercicio correr en interiores, Con modalidades de programa allí Pista de atletismo cubierta de 160 metros Hecho en asociación con empresa adidas, En el nuevo club Milán BocconiLa única empresa en Italia que tiene una pista de atletismo. Muchos beneficios: Correr es una actividad completa que no te hace perder músculo: asociado con otras actividades, un Fuente de energía adecuadaNS Satisface mucho el cuerpo y la mente «.

Es una sugerencia Ego Wellness Resort Club histórico creado en el encanto de la campiña toscana Un gran gimnasio al aire libre con una superficie de 14.000 metros cuadrados, Actividades al aire libre programadas en una maravillosa área designada, así como muchas actividades realizadas en el gimnasio interior, con total seguridad, en total cumplimiento de las reglas. Crea una alternativa externa No sustituya los deportes practicados en el gimnasio interior.Y Tampoco es una zona para los que todavía no confían en los deportes de interior, Seguro y a salvo: Era un sueño en un cajón Renato Malfati, fundador y CEO, durante 39 años, de Ego Wellness Resort. Covid solo ha acelerado la implementación. Hay muchas actividades en este gimnasio al aire libre, pero nos enfocamos en ese cuerpo y mente por excelencia: en Templo del Bienestar, un espacio encantador de más de 700 metros cuadrados dentro de un pequeño bosque de altísimos limoneros, una especie de templo natural para realizar todo tipo de actividades inmersas en un ambiente mágico. Tutoriales yoga NS pilates: Lujo total, un redescubrimiento interior en medio de la vegetación, calmado por los sonidos de la naturaleza. Y ciertamente no sentirás frío. READ Gaia Padovani, la primera persona ciega con un título de médico, no tiene que volver a examinar la especialidad de la escuela de psiquiatría- Corriere.it

