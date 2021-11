«Después de la serie, mi vida se volvió inhabitable. La controversia sobre el dialecto rumano es absurda»

Llegó tarde, mordiendo y luciendo conmocionado: «Hice un chioppo», dice, imitando el efecto de su auto en otra cosa. Pero tan pronto como trató de explicar la dinámica del accidente, la gente que la esperaba por la copia impresa en la biblioteca corrió a aplaudir. La vida de Michel Rich, 37, dibujante, en el arte Cuidado Zerocal, cambió en una semana. su serie de tv, Cortar a lo largo de los bordes, es el más visto en Netflix. Su último cómic, Nothing New on the Rebibbia Front (una recopilación de historias de periódicos y una historia inédita entre bastidores de la serie), ha provocado la aparición de archivos bíblicos en la biblioteca. Los signos se pierden: el símbolo de una generación, la bandera de los oprimidos, el abanderado del mundo romano, el último intelectual de Italia. «Objetivamente ha ido muy bien, dice, pero no lo estoy pasando muy bien. Espero que hierva. Eso espero».

¿Le sorprendió el éxito en toda Italia?

«No, siempre tuve una audiencia incluso fuera de mi ciudad. No muy grande por supuesto».

Fue criticado por elegir el dialecto romano. ¿arrepentido?

“La serie puede ser criticada por mil razones: puede ser mala, quizás porque mi actuación es inadecuada. Pero la cuestión del dialecto rumano es ridícula, ni siquiera vale la pena discutirla. Cualquiera que sea capaz de ir de compras por su cuenta puede comprender los enganches a lo largo de los bordes. Los demás son malintencionados o necesitan una excusa para ir a los periódicos «.

¿La cultura italiana se centra en los romanos?

«Me parece obvio que hay mil cosas diferentes en mil dialectos. ¿Hay alguno que esté menos representado que los demás? Lo siento. Pero el centralismo romano es realmente una discusión fuera de este mundo. Ordinaria». a la gente no le importa «.

¿Siente, según lo definido, que es el último intelectual de Italia?

«No es un título del que esté orgulloso y en el que no me reconozco en absoluto. Tan pronto como supe, pensé: ahora me están destruyendo. De hecho, los haters han llegado».

Dicen que gana como Chiara Ferragni: ¿es cierto?

«Espero que no sea el tuyo. Tengo un nivel de vida que me conviene. Incluso si gano más de cien veces, no sabré cómo gastar este dinero».

De los centros sociales a Netflix: ¿ha triunfado el capitalismo?

“En una sociedad capitalista, el capitalismo siempre gana. Intento ser honesto con la gente y coherente. Para tener una audiencia más amplia, no evito radicalizar los contenidos o apoyar las causas que defiendo. Pero en resumen: este es mi trabajo, no mi trabajo. Tampoco pensé que mi trabajo fuera encontrar una solución al capitalismo ”.

La respuesta de Zerocalcare a la polémica en torno a la serie de culto «Tearing the Edge ‘too Roman'». «Come ve va de ingarellavve …»

Algunos señalaron que vive en los suburbios, pero asistió a una escuela francesa cara. te esta molestando?

“Vivo en Rabibia desde los dos meses. Soy francés, así que fui a la escuela francesa. Rabiea, entonces, no es el gueto. Nunca me he imaginado a mí mismo como un gueto. No entiendo por qué tengo que justificarme «.

Mattia Toure (uno de los autores del libro de Boris, editor) le dijo a la misma generación que la precedió. Es un modelo?

“Sí, pero es inverosímil. Mattia Torre ha hecho para mí las cosas más hermosas que se han producido en Italia en los últimos 30 años. No me atrevo a acercarme a él, sus cosas son un modelo absoluto para mí. Para mí, creo que las personas que se identifican en mis cómics son las personas más comprometidas. Mis personajes hablan muy poco de asertividad. Está claro que nuestra generación es una generación que interfiere ”.

Ahora hasta los niños lo están leyendo: ¿Qué te parece?

«Lo cual es gracioso. Me pregunto a qué se dirigirá. Algunos temas son muy adultos. Pero es cierto que esta ansiedad por la decepción con el maestro del que hablé en la serie se sentía como un niño. Y quería que alguien me dijera que no No te preocupes, si te fue mal en la escuela. Él no romperá el corazón de un maestro «.

¿El próximo cómic?

“Se emitirá entre mayo y junio, y contaré sobre mi viaje a Irak. Ciertamente un tema que me interesa más que el debate sobre el dialecto rumano ”.

¿Se acabó la segunda temporada de la serie?

“Desde que salió la serie, mi vida se ha vuelto tan inhabitable que, o la encuentro centrada, o no quiero verme envuelto en controversias. No hay nada en el mundo que me obligue a hacer esto. depende de mi. Pero si encuentro una forma de sobrevivir, lo hago.