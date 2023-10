El hermano mayor, Alex Schwatzer, amenaza con despedirse: ¡la repentina alarma congela a Alfonso Signorini!

En el último episodio de Hermano mayorUn hecho inesperado sorprendió a muchos espectadores del reality show. Durante la etapa de nominación, como decía la página de fans, Alex Schweitzer Afirmó que tiene la intención de abandonar la casa inmediatamente si los autores no pueden mostrar en los próximos días el tan discutido vídeo que pone de relieve el interés por Beatriz Luzzi Será hacia él.

¿Alex Schweitzer deja Gran Hermano? explosión

El caso explotó en el caso anterior. Un episodio de Gran Hermanodurante la comparación entre Alex Schweitzer y Béatrice Luzzi. El deportista había expresado su postura, declarando con mucha firmeza que la actriz era muy ambigua con él, lo que la llevó a competir contra él. Por su parte, Lozi negó categóricamente todas las acusaciones, pero la situación se complicó durante la nominación: Schwatzer preguntó poder ver el video Donde quedó clara la actitud ambigua que tomó Lozi hacia él. De lo contrario, habría abandonado la casa.

Y así fue: En el mismo episodio del 26 de octubre, Alex Schweitzer Él hizo su elección, poniendo en aprietos a los guionistas del reality show. En un arrebato casi abrumador, el deportista puso condiciones no negociables y, en caso contrario, solicitó la visualización inmediata de la película en cuestión. Iba a abandonar el programa.. Una elección que sorprendió a todos los invitados de Gran Hermano.

Alex Schwazer (Foto vía ANSA)

El misterio que rodea las supuestas declaraciones de Beatrice Luzzi

Si no, aquí tenéis el vídeo para demostrarlo. Beatriz Luzzi Le cuenta lo que dijo y lo confirma. Sale de la casa del Gran Hermano.: Eso es lo que él dijo Alex Schweitzer Con fuerte determinación. Luego explicó que como pasa muchas horas entrenando aquí, no es alguien que pueda soportar que le digan que está inventando cosas. Por eso no se considera mentiroso.

Después de esta advertencia, Alfonso Signorini Señaló que no se había cuestionado la veracidad de sus declaraciones, tratando de frenar la situación. Sin embargo, la posición de Schweitzer fue definitiva, y así sucedió Reiteró su posición De aquellos que no se sienten respetados y tomados en serio. Explica que no puede seguir quedándose en casa si parece que lo ven como alguien que está inventando. Entonces, si este video no aparece, abandonará el juego.

y desde entonces, El debate se ha vuelto cada vez más acaloradoCon opiniones encontradas sobre los motivos de la solicitud de Schweitzer. Aunque el vídeo nunca apareció, los manifestantes finalmente decidieron permanecer en la Cámara de Representantes. A pesar de la falta de pruebas concretas, los autores lo convencieron de esperar. Nuevos desarrollosEvitando así un final anticipado de su estancia en la casa de Gran Hermano.