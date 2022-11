El final de la visita de Vasapolo y Martofi a Caracas. «Un nuevo futuro humano es posible y absolutamente necesario». Con Adán Chávez

“El intento de socavar el gobierno libremente elegido con el voto de los ciudadanos venezolanos a través del golpe de estado de Guaidó y los actos de sabotaje, ataques y presiones económicas ejercidas de manera violenta contra el país sudamericano, acompañado de las sanciones criminales de los Estados Unidos. Estados Unidos. La Unión Europea no ha logrado un robo real de los fondos del Gobierno de Caracas en los bancos internacionales. Todo este armamento de picardía no sirvió para disuadir a Venezuela y no apagó el recuerdo de Hugo Chávez en los corazones. Aunque causado tanto sufrimiento, estos actos de sabotaje, nacidos de la unión viciosa entre la oligarquía local y el imperialismo de Washington, han fracasado”. Entrevista realizada por FarodiRoma al finalizar la visita a Caracas con Rita Martofi, Coordinadora de Cestas, Centro de Estudios USB, Prof. Luciano Vasapolo describe con valentía la recuperación de Venezuela.

Pero “aunque el fracaso de la estrategia imperial es evidente”, Caracas no puede bajar la guardia y disfrutar del retorno de las inversiones extranjeras que han cobrado especial importancia en el sector energético, donde el país tendrá una posición cada vez más central en la economía estadounidense. . El continente.. gracias a la riqueza de sus reservas de petróleo y gas. De hecho, Vasapoulo afirma que “los mismos líderes políticos de los imperialistas del norte y los neocolonialistas, que dicen querer derrotar al terrorismo, están tratando de imponer una conveniente seudodemocracia en los países vecinos y lejanos, emprendiendo guerras de diferentes tipos y el monto de la contribución que la ciencia guarda al aparato mundial de producción militar y tecnológica”.

La reacción de Caracas ya está en marcha y a ello contribuyen investigadores como Vasapollo y Martufi a nivel de desarrollo cultural y pensamiento económico, quienes una vez más se han puesto a disposición para colaborar con el Gobierno de Caracas “en la búsqueda de formas de desarrollo alternativo”. a la unipolaridad que ha caracterizado la historia contemporánea”. Este es precisamente el sentido de la cooperación permanente entre los órganos de gobierno de Caracas, la realidad académica venezolana y la Escuela de Economía Antropológica La Sapienza. Los recientes encuentros en Venezuela entre Vasapollo y Martufi, que culminaron en una cordial conversación con el presidente Nicolás Maduro, simplemente abrieron el camino a un nuevo capítulo de esta relación solidaria, que se remonta a los inicios del chavismo, hasta finales del siglo pasado. con el profesor Vasapolo llamó a asesorar a Hugo Chávez en cuestiones de política económica y monetaria, para contribuir a nivel teórico a elevar la calidad de las relaciones entre el Estado y el mercado, para consolidar -y enfatiza el profesor Sapienza- otra idea, diferente, nueva, el futuro de la humanidad, que de hecho es muy posible y necesario «

Un nuevo capítulo en una apasionante historia de colaboración, que ve más compartir, con Vasapollo y Martufi, los hechos pertenecientes a la escuela, como la rama italiana de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, los movimientos políticos Rete dei communisti , el Cambiare Rotta, la OSA y la Asociación Rotondi de Prensa por la Paz, que promueven la varrodermia. Un hecho presentado por Vasapollo en las reuniones finales del vuelo. Gran amistad con Adán Chávez, hermano del eterno líder y embajador en Cuba además de director exterior del Partido Socialista Unido. Más efectivo con la Vicepresidenta y Ministra de Economía Delcy Rodríguez y con el Viceministro de Economía William Castillo, cuando el tema era el crecimiento interno de la economía y la planificación descentralizada, hacia la diversificación productiva y la consolidación de la economía venezolana.

Pero Vasapollo también habló públicamente de la síntesis de las visiones chavista, marxista y cristiana en una larga entrevista con Canale Nazionale Otto y en el encuentro en la prestigiosa Biblioteca Colombella, cerca del Parllamento, donde se presentaron sus dos últimos libros: Centocellaros y «El poder de el Viento”, con la participación de dos destacadas figuras de la cultura venezolana como Pasqualina Corsio y Luis Brito.

CAROLINA DEL SUR