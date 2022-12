El famoso filtrador ha vaticinado la llegada del Direct, posiblemente con Metroid Prime 4 – Multiplayer.it

nuevo directo de nintendo Puede llegar pronto, con anuncios relacionados con la serie Metroid. Su opinión Metroid primer 4pero también los más supersticiosos Trilogía de Metroid Prime para el interruptor de Nintendo.

La noticia viene de conocidos abandonar, que proyectó mucha información relacionada con Nintendo. Su nombre es Fun_Way_6592 y con sus letras dio a conocer la película de acción real junto con The Legend of Zelda: Skyward Sword y WarioWare: ¡Get It Together! y Splatoon 3, así como el título en el que se reveló el título final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Por eso la comunidad lo considera más que confiable, a pesar de su misteriosa forma de dar los consejos que tiene.

Hoy le escribió a uno de los moderadores del subreddit de r/GamingLeaksAndRumours, u/Spheromancer, diciéndole «¿Crees que todos están listos y listos?». No traducimos porque perderíamos el juego de palabras inherente a la palabra «estómago», que es lo que nos preocupa en este caso.

La referencia a la serie Metroid Prime parece bastante obvia, por lo que pronto habrá algunos anuncios relacionados. Nintendo directo desde año Nuevo? Lo más probable es que sea algo para la próxima semana, en caso de que Fun_Way_6592 resulte confiable por enésima vez. veremos.

Por supuesto, es correcto que tomemos todo con pinzas, dado que todavía estamos hablando de un rumor, aunque sea algo vago.