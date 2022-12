Divulgación fiscal (muy baja) en el antiguo Corriere.it

a Viviana Mazza

El Congreso divulgó 6 años de honores (muy bajos) para el Presidente. Sorprendentemente, los pagos a China superan a los de Estados Unidos, confirman años de cero ingresos

Los documentos muestran que, Declarando pérdidas millonarias, en esos seis años Trump pagó $750 en impuestos cada uno en 2016 y 2017, $1.1 millones en 2018-2019 y cero impuestos en 2020.. cucharada de Los New York Times En 2018, reveló que Trump no ha pagado impuestos en 10 de los últimos 15 años. a su manera pequeña Melania reportó ganancias de $3,848 como modelo en 2019 y 2020 pero gastos de $3,848, por lo que terminó con cero ingresos netos.. El multimillonario, que a menudo hace alarde de su ingenio con las autoridades fiscales, utilizó todos los métodos legales para pagar lo menos posible, pero los expertos han identificado 26 casos sospechosos en esos seis años, por los que podría ser acusado de fraude fiscal. Hay rumores y cifras, como el interés que Trump obtiene por los préstamos a sus hijos o cifras de gastos que coinciden exactamente con los ingresos que deberían haberse controlado. El Comité de Medios y Arbitrios no dice que tenga pruebas de que Trump debería haber pagado más, sino que, como presidente en ejercicio por ley, debería haber recibido una «auditoría» del IRS, la agencia tributaria que en cambio estuvo en sus dos primeros años. En la Casa Blanca, no lo ha hecho, solo a partir de 2019, cuando la sala se interesó en el tema, y ​​sin completar una verificación de documentos. El IRS estaba dirigido por Charles Rettig, un abogado fiscal designado por Trump.