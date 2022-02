El expresidente de Palermo cumplió 80 años – Corriere.it

Desde Mónica Colombo

El histórico patrón de Venecia y Palermo Calcio fue operado de peritonitis en diciembre en un hospital de Udine. Murió en la Clínica Cotignola, en la provincia de Rávena, donde estuvo hospitalizado unos días.

Desde que vendió Palermo el 1 de diciembre de 2018, la vida lo ha puesto en juego: a principios de octubre de 2021 tenía Perdió a su hijo Armando , de 23 años, murió mientras dormía en su casa de Mayfair. El chico estudiaba en Londres y tenía que empezar a trabajar en una gran empresa: nunca había respondido a la carta de la fortuna que le había enviado su padre la noche anterior. Armando fue otro (de cinco) nacido en casa de Zamparini, Hijo único del segundo matrimonio de Maurizio con Laura Giordani. Algo se rompió después de su muerte. Zamparini, que desde hace un tiempo se acercó al nombre de Triestina para un posible regreso al mundo del fútbol, ​​rechazó la propuesta: A los ochenta años y acabando de perder un hijo, no tengo intención de volver al fútbol, ​​dijo.

Rodeado de su reputación como entrenador, ha absuelto a sus entrenadores 66 veces (a veces, como Guidolin: tres) en sus 32 años de fútbol, ​​a veces incluso después de ganar, como con Iacchini y Ballardini. récord de facturación Su palmarés al frente del equipo en la temporada 2015-2016 cuando hubo incluso ocho cambios. Después de todo, Rino Gattuso también me dijo que se entrometía un poco en las elecciones de mi técnico: también me llamó a las 2 a. m. para volver a entrenar.

Como previsor, ya entendió la importancia de tener un estadio privado para sufragar los gastos del equipo en sus días en Venecia. Trató por todos los medios de construir un nuevo estadio para reemplazar a Penzo: un estadio que vive los siete días de la semana, rodeado de tiendas y centros comerciales. hecho de que Tiendas Mercatone Zeta propias (luego vendidas a Conforama)No es un detalle menor. No salió nada, pero también en Palermo se propuso construir una nueva fábrica, declarándola necesaria.

Ataques a grandes clubes

volcánico en la cima

Más común Zamparini fue una presencia vociferante en las reuniones de la Lega con sus ataques a las grandes corporaciones, Culpable de manejar el sistema futbolístico al poner sus intereses a expensas de los equipos más pequeños. Llevo toda la vida haciendo Don Quijote, dijo en una de las últimas reuniones a las que asistió en Via Rosellini. Tengo 75 años, y tengo otras cosas que hacer… vino grappa tomó sus vacaciones. Era 2016, año en que empezó a mostrar signos de cansancio. En 2017, renunció como presidente de Palermo, y se citó a Paul Caglini como sucesor. En noviembre del mismo año, la propiedad de las acciones del club se transfirió a Mepal, Londres. Estoy triste por los eventos recientes que compartió conmigo, inspirado por los medios de lo que no soy: Soy, y he sido testigo de toda mi vida pasada, una persona muy honesta, verdadera, socialmente activa y generosa., se presentó en una carta de despedida a los habitantes de Palermitani. El declive ya comenzó, culminando en acciones legales y arresto domiciliario por contabilidad falsa y autolavado.