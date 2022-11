El escepticismo de Gemmato sobre las vacunas. PD y Tercer Polo: «Renuncia» – Sanidad

Explota el problema de Gemmato. Luego de que el Subsecretario del Ministerio de Salud hablara sobre las vacunas, la polémica estalla con fuerza y ​​llegan solicitudes de renuncia de muchos sectores. “Durante una gran parte de la epidemia, Italia ocupó el primer lugar en términos de tasa de mortalidad y el tercero en términos de tasa de mortalidad, por lo que no veo que se hayan logrado resultados tan buenos”, dijo Gemmato durante la transmisión de Rai 2 ‘Restart’. Al observar que «sin las vacunas hubiera sido peor», el subsecretario respondió: «Usted dice esto, no tenemos la carga de la prueba inversa. Pero no caigo en la trampa de tomar partido a favor o en contra». vacunas.» Las palabras, que llegaron mientras la Primera Ministra, Giorgia Meloni, hablaba en Indonesia en la Sesión de Trabajo de Salud del G20. “La pandemia ha puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad de nuestras sociedades ante crisis sanitarias imprevistas -dijo-, una situación peligrosa que debemos afrontar de forma estructural, sin sucumbir nunca a la tentación de sacrificar la libertad de nuestros ciudadanos en nombre de proteger su salud. La libertad y la salud van de la mano -y continuó- porque seguramente, si no se tiene salud, de nada sirve la Libertad. Pero por otro lado, ¿qué es la salud sin libertad?. Meloni dijo que el Covid-19 está disminuyendo en muchos países, incluida Italia. Gracias al extraordinario trabajo de los trabajadores de la salud, las vacunas, la prevención y el empoderamiento ciudadano, la vida está volviendo gradualmente a la normalidad.

En Italia, sin embargo, la polémica por las palabras de Gemmato siguió dominando a lo largo de la jornada, lo que llevó al subsecretario a desestimar las acusaciones contra el remitente con una nota oficial: «Las vacunas son armas valiosas contra el Covid, mis palabras no están contextualizadas y son fáciles de manipular». . “Estoy asombrado de la explotación con la que ha montado la oposición en las últimas horas con respecto a algunas de mis declaraciones. Siempre he apoyado la validez de las vacunas y su capacidad para proteger a los más vulnerables”. Y esto es exactamente lo que surge de la oposición. «El subsecretario del Ministerio de Salud que niega las vacunas no puede permanecer en el cargo» – dijo el secretario del PD, Enrico Letta, pidiendo su renuncia. También en la misma línea, el líder del tercer polo, Carlo Calenda, “el subsecretario de salud que no se distancia de la no desinfección definitivamente está en el lugar equivocado”. El secretario de Più Europa, Benedetto Della Vedova, comparte la misma opinión: «Soy francamente un gobierno que no es corrupto y hostil a la ciencia. Le pregunto a Giorgia Meloni si quiere corregir esta situación también o si le conviene». Numerosas reacciones del mundo político se han sumado a las reacciones científicas y médicas. De Bassetti a Lobalco al médico jefe de Italia. “Se han evitado 150.000 muertes con vacunas, y 20 millones en todo el mundo”, dijo el jefe de Fnomceo Anelli. «Desde Gemmato registren la desinformación – dijo por su parte el epidemiólogo Pierluigi Lobalco». Es muy peligroso venir de la Subsecretaría del Ministerio de Salud”. Palabras peligrosas -dice la senadora vitalicia y científica Elena Cattaneo- y declaraciones que dicen otra cosa. He sido vacunado, Gemmato interviene nuevamente, y la controversia es un arma colectiva de distracción”. Observo el hecho de que, lamentablemente, no podemos hablar de las vacunas de una manera tranquila y desapegada. «Se crearon más tarde. Quería hablar sobre lo que no funcionó durante la epidemia», agregó. «Mi partido presentó un plan de vacunación antes que todos. Soy responsable de la salud del partido. No hay ideas corruptas en nuestros pensamientos. Y solo los hermanos en Italia se unen alrededor del subsecretario. El vicecanciller, Edmundo Cirelli, calificó las disputas por el subsecretario «ridículo y parcializado», al igual que el líder del grupo en el Senado, Lucio Malan, quien definió las riñas como «un acto habitual de explotación».