El equilibrio es difícil y las encuestas se desmoronan – Corriere.it

Desde Giuseppe Sarsina

Dijo que Estados Unidos necesitaba reunirse, pero que ahora estaba en problemas. Siguen las encuestas de opinión. Los primeros doce meses se ven a través de cuatro lentes: economía, salud, representación y diplomacia.

Joe Biden El presidente que repartió, en solo un año, más gasto público e inversiones De sus antepasados: Cerca de 3 billones de dólares . Más que Donald Trump (2.400 billones), más que Barack Obama (830) y más que Franklin Delano Roosevelt con su new deal de $793 billones en valores actuales. Pero a pesar de esto, El plan económico no dio el impulso esperado popularidad de la gestión. Aún falta la parte más importante: brindar asistencia social, educación y transferencia de energía. El llamado plan para reconstruir mejor Desde entonces, ha sido prohibido. Senador Joe Manchin . Una apuesta ambiciosa debería marcar el punto de inflexión prometido por Biden: reducir las disparidades; Reequilibrio financiero con más impuestos sobre la renta de más de $400.000 por año; Desarrollo sostenible en línea con los compromisos internacionales en materia de cambio climático. El presidente ya retomó las negociaciones con Manchin, y si se llega a un acuerdo, tendrá que rebajar sus aspiraciones. Hay al menos otra complicación: inflación . En el otoño, la Casa Blanca hizo caso omiso del aumento de los precios de la gasolina y los alimentos y confió en la Reserva Federal.

Diplomacia entre Xi, Putin y Afganistán



La doctrina de política exterior de Biden Depende del desafío del siglo con China. El presidente se presentó como el líder de las democracias del mundo, lo que levantó muchas expectativas en la comunidad internacional. Luego vinieron las primeras decepciones. En enero y febrero, Biden lo dejó claro Estados Unidos no donaría una sola dosis de la vacuna al extranjero: Los estadounidenses primero. En mayo, la administración no logró detener el ataque de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. En julio, Biden prometió ayudar a los cubanos en la rebelión, pero no siguieron iniciativas destacables. al final Retirada precipitada y desastrosa de Afganistán para entrevistar a agosto. Estas imágenes del aeropuerto de Kabul quedarán en el recuerdo; Esos hombres que caían tan pesados ​​como un avión fuera de control. En algún momento fue ineludible creer que, en la práctica, Trump America First no fue diferente a Biden. En la última parte del año vimos un cambio de ritmo. La Casa Blanca cerró el enfrentamiento comercial con la Unión Europea y reanudó las consultas con los aliados de manera más sistemática. Primero Irán, luego Ucrania. La crisis entre Kiev y Moscú será una prueba crítica para Biden, participa en un diálogo astuto con Vladimir Putin.