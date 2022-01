Arceus a 99 centavos en Switch, PS4 o One de GameStop – Nerd4.life

Pokémon Leyendas: Arceus Sin duda, es uno de los juegos más esperados de principios de 2022: no solo es un nuevo juego para el querido Pokémon, sino también una de las principales novedades de la popular serie de Nintendo. La estructura clásica de los juegos de Pokémon, que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde su debut en GameBoy, dará paso a un mundo más abierto, en el que lucharás ininterrumpidamente con la presencia de monstruos de bolsillo. Así que es un juego que no puede faltar, sobre todo si eres fan de la serie, que puede ser tuyo por tan solo 99 céntimos en la serie. parada de jim. ¿Cómo lo haces? Sólo tráelo Dos juegos para Nintendo Switch, PS4 o Xbox One Válido para actualización de intercambio.

a esta es la dirección Obtendrás todos los detalles que deseas. CualEn cambio, aprenderá a verificar si sus juegos son adecuados para actualizar.

La promoción será válida Del 17 al 27 de enero de 2022 Y exclusivo de la tienda: Pokémon Legends: Arceus estará disponible, de hecho, a partir del 28 de enero de 2022 en Nintendo Switch. En caso de que quieras saber más sobre el juego, te recomendamos un adelanto de Pokémon Legends: Arceus. Aquí decimos «Pokémon Legends: Arceus se confirma como un capítulo revolucionario en algunos aspectos. Las novedades en exploración, batallas, interfaz y estructura general son muchas, y podrían ir acompañadas de una nueva atención a lo que es el universo Legend of the Game Freak». . visto en Nintendo Switch, pero estamos seguros de que los fanáticos de la serie podrán hacer algún compromiso técnico si la mecánica y el combo logran lograr esta extraña combinación de spin-offs de alto nivel y el capítulo principal».

