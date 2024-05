El domingo, Toto Cutogno y su hijo Nico revelaron los últimos días de su vida

episodio del 5 de mayo de domingo en Se abrió con un recuerdo. Toto Cotugno con Niko CotugnoHijo del famoso cantautor que falleció el 22 de agosto de 2023. Mara Venere Así quiso celebrar al cantante que falleció a los 80 años a causa de un cáncer de próstata.

«Él era un padre presente pero también muy joven. Quería que yo tuviera reglas educativas pero también bromeaba», dijo Nico, que nació de una relación extramatrimonial que Toto tuvo con una mujer llamada Cristina.

Lea también: Toto Cutugno “El Ingeniero”. Su hijo Nico sorprende a todos: “¿Cómo me enteré que es mi padre?”

Por supuesto que el cantante siempre ha sido un poco la primera mujer Tenía esa mezcla de celos que él mismo no podía explicar», continúa su hijo. «A los 27 años comencé a tocar la guitarra en los teatros, y fue un lenguaje común lo que me acercó a él. Sin embargo, una noche fuimos a cenar y me dijo delante de todos sus colaboradores: “Esta noche tampoco me he quedado sin música”. El Nunca le dio a nadie ningún descuento., yo también. “Tenía miedo de su juicio, pero el año pasado pudo decirme que amaba mis canciones”.

Lea también: Dominika N., “Nunca más la volví a ver”. Fener: «Porque Toto Cutogno se fue»

Toto Cutogno luchó contra A Cancer de prostata Lo que le afectó en 2007. Sin embargo, la enfermedad no le impidió participar en el Festival de San Remo al año siguiente. “Mi padre logró combatir la enfermedad. Gran valor. Para mí fue una inspiración porque no sucumbió a esta enfermedad. Este poder es lo que más me sorprendió. Comparte con nosotros Los últimos días de su vida. “En silencio pero con mucho cariño”, reveló Nico.