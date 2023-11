El desafío europeo podría pararlo todo, un desastre

Tesla enfrenta muchos problemas que deben abordarse en esta etapa histórica, y ahora hay un nuevo problema que debe resolverse rápidamente.

marca comercial tesla Es líder mundial en ventas de vehículos cero emisiones, El primer semestre de 2023 concluyó con cifras récord. Hay que tener en cuenta que el Model Y, un SUV cero emisiones que lleva años en producción, es el coche más vendido en Europa, con 137.000 matriculaciones en sólo seis meses.

Sin embargo, en el sector del automóvil las cosas cambian muy rápidamente, y la confirmación en este sentido viene de lo registrado en el trimestre julio-septiembre. de hecho, Las ventas de la empresa de Elon Musk cayeron y decepcionaron a los inversoresEsto es algo que seguramente no satisfará al empresario sudafricano.

Tesla pasa por muchos altibajos, Ahora tendrá que afrontar un problema vinculado a las protestas de muchos trabajadores.. Después de los problemas experimentados en EE.UU., el sector del automóvil puede afrontar una nueva ola de revoluciones también en Europa, donde los trabajadores tienen demandas muy específicas.

Tesla, la situación se ha vuelto realmente complicada

El período actual es un período sensible para el mercado del automóvil, que ciertamente no está en su mejor momento. 2022 ha sido una pesadilla para casi todas las marcas, incluida TeslaY ahora se están produciendo varias huelgas que, ciertamente, no benefician a los distintos fabricantes. En los Estados Unidos de América es un verdadero desastre. stellantis Y Motores generalesLos trabajadores exigieron contratos que dieran mayores garantías y aumentaran significativamente los salarios.

El tema de las huelgas ahora también ha afectado a la empresa Elon Musk, pero no en los Estados Unidos. Lo que pasó en esa parte del mundo, en realidad, También provocó numerosas protestas en Europa., donde los trabajadores suecos que trabajan en Tesla decidieron hacer oír su voz. De hecho, su «revuelta» se basa en el hecho de que la empresa con sede en Austin, Texas, no tiene intención de firmar un convenio colectivo nacional.

de hecho, Musk siempre ha estado en contra de la huelga dentro de sus propias fábricas, lo que nunca causó grandes problemas en el extranjero, pero tuvo un efecto notable en Suecia. De hecho, dos tercios de los trabajadores de este país están afiliados a sindicatos, en cualquier campo en el que trabajen, no sólo en el sector del automóvil.

Actualmente, Tesla no tiene centros de producción en Suecia, pero aún cuenta con una importante red de ventas y asistencia post-matriculación. Hay fuertes quejas sobre las condiciones laborales en esta marca.Lo que puede dar lugar a desacuerdos cada vez más fuertes.

El peligro es que todo el sector en Suecia se paralice. Con protestas que luego podrían extenderse a otros paísesYa que es probable que algunas plantas de producción también se detengan. En este momento, la situación está lejos de estar bajo control, pero si las circunstancias no cambian, es posible que apenas estemos comenzando.