El Consejo de la UE está acelerando en Ucrania, pero Borrell está desacelerando. La cuestión de las deudas comunes de defensa

Consejo europeo decisivo en términos Guerra en Ucraniaya en el día 757. El proyecto de conclusiones de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea subraya la necesidad “ Es obligatorio “Preparar a los ciudadanos de la UE para el riesgo de guerra” Con el objetivo de desarrollar una estrategia de preparación futura “Y con el presidente del Consejo Europeo, Carlos Miguelque hace dos días quiso avisar a todos: “S Queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra. Y el presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen Lo cual también explicó: “ El mundo se ha vuelto más peligroso, la Unión Europea debe despertar y sabemos que las ambiciones de Putin no se limitan a Ucrania. «.

Europa se está preparando para enfrentar las amenazas de Putin. Lo que se inauguró hoy es un La cumbre de la guerra Con el objetivo de mantener alerta a los ciudadanos ante posibles crisis de seguridad. « Necesitamos un enfoque que tenga en cuenta todos los riesgos «seguido de uno» Fortalecimiento y coordinación de los preparativos militares y civiles. » que « Gestión estratégica de crisis En el contexto de un panorama de amenazas en evolución «Por lo tanto, se pide al Consejo que siga trabajando y a la Comisión, en cooperación con el Alto Representante, que proponga « Acciones para reforzar la preparación y la respuesta a las crisis a nivel de la UE con un enfoque que incluya a toda la sociedad y a todos los peligros, con el objetivo de una futura estrategia de preparación «.

Pero el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrellcompletamente inapropiado, y pide bajar el tono: “ Llamar a los europeos a reconocer los desafíos a los que nos enfrentamos es positivo, pero tampoco debemos exagerar -Y advierte-. La guerra no es inminente. Escuché algunas voces que decían: “La guerra es inminente”. gracias a Dios, La guerra no es inminente. Vivimos en paz. Apoyamos a Ucrania. No somos parte de esta guerra, simplemente apoyamos a Ucrania. Debemos prepararnos para el futuro, aumentar nuestras capacidades de defensa y aumentar las capacidades de defensa de nuestra industria. «. mientras zelenski La Unión Europea insiste: El bajo suministro de municiones es un insulto. «.

Problema de la industria de defensa

El aspecto financiero de la nueva política de defensa es de fundamental importancia porque se considera un acelerador. La UE ha esbozado una estrategia para la industria de defensa, pero la realidad es que no ha logrado producir ni entregar a tiempo el millón de municiones prometido. Según algunas estimaciones, sólo podrá producir en 2026 Suficientes municiones para apoyar a Ucrania (En comparación con las necesidades de defensa actuales). En el borrador final de los resultados presentado a la vigésima séptima reunión se indica que el Consejo (en formación ministerial) y la Comisión deberán “ Explore todas las opciones para movilizar recursos financieros El llamamiento más acertado es referirse a soluciones “innovadoras”, es decir, emitir deuda conjunta, como ocurrió durante la pandemia con La próxima generación de la Unión Europea. El rechazo a Alemania y a los «frugalistas» fue claro. Pero el campo es más turbulento de lo que nos gustaría ver.

Desde este punto de vista, parece que el mensaje enviado por Francia a varios gobiernos (a nivel de ministros de Asuntos Exteriores) presenta líneas generales para lograr un consenso sobre soluciones ambiciosas para financiar la crisis.Industria de defensa Compensación por retrasos a largo plazo en las inversiones. Entre las posibles palancas está la posibilidad de que el Banco Europeo de Inversiones financie proyectos militares y no sólo productos de doble uso (civil y militar) (el Banco de la UE ya está trabajando en esto en Luxemburgo), así comoEmitir deuda conjunta. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, está de acuerdo. Italia y España están en esta línea. Una fuente diplomática explica que cuando hablamos de bonos no solo nos referimos a la emisión de deuda común como en el caso de Next Generation EU sino también a la emisión de deuda común. «Bonos de proyecto» No necesariamente se emiten a los 27. Estos bonos se emitirán específicamente para financiar obras de infraestructura y servicios públicos que atraigan inversión privada a costos de financiamiento más bajos en comparación con el crédito bancario. La discusión continúa.

Meloni: “Europa debe actuar activamente con Gaza y los inmigrantes”

La lucha contra los traficantes de personas es real”. Nuestros enemigos y el desarrollo de los países más pobres «. Giorgia Meloni planteó la cuestión… durante una sesión de trabajo del Consejo Europeo inmigrantesDestacando la importancia de apoyar el crecimiento económico y social del “Sur Global” a través de “ Impresionante plan de financiación «, de los cuales El plan del compañeroAl lado de « La estrategia Global Gateway de la Unión Europea podrá constituir un elemento y un motor «. Es un tema que Italia también pretende abordar en el marco de la presidencia italiana del G7, y fortalecer una alianza verdaderamente global contra Tráfico de migrantes En el que las Naciones Unidas también pueden hacer una contribución muy importante.

Según supimos de fuentes de la delegación italiana con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres La Primera Ministra, Giorgia Meloni, destacó varios temas, empezando por la crisis en Medio oriente. Al pedir una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible, el Primer Ministro destacó cómo la Unión Europea puede y debe desempeñar un papel de liderazgo en la resolución de la crisis. Meloni afirmó -como han confirmado fuentes italianas- que está particularmente preocupada por la posibilidad de que Israel lleve a cabo una operación terrestre en Rafah.

Italia lanzó esta iniciativa en cooperación con la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja Internacional. «Alimentos para Gaza»: El objetivo es establecer un mecanismo de coordinación para abordar la trágica inseguridad alimentaria de la población civil, respondiendo a las necesidades inmediatas y al mismo tiempo desarrollando soluciones a mediano plazo, incluida la reconstrucción y, en última instancia, encontrando un camino hacia la paz. Guterres expresó su agradecimiento a Presidencia italiana del G7Señalando que las Naciones Unidas cuentan con el liderazgo italiano en los principales temas de la agenda internacional. Además, el Secretario General de la ONU coincidió con Meloni en la necesidad de un mayor papel de la Unión Europea a nivel internacional.