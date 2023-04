El comunista vacía los cines

Nani nostálgico. Pero eso es todo, con un poco de aburrimiento y desconcierto. Incluso entre la nostalgia. El Sol del Futuro invade una cansada plataforma en el primer día de su lanzamiento. Ocupó el tercer lugar con algo menos de 100 mil euros (98 mil 307 para ser exactos) que, sin embargo, sitúa el largometraje de Moretti bajo otra nueva entrada, en segundo lugar la película de terror The House – Evil Awakens y, sobre todo, aún más lejos So. Bajo el fenómeno imparable se encuentra el videojuego Super Mario Bros. Lo que es más grave es que, contrariamente a críticas de prensa muy entusiastas, Il sol dell’avvenire no convence, al contrario, deja con un sabor amargo a la parte importante incluso de los viejos intelectuales ávidos de emociones. Dejando la sospecha (pero esto está por comprobarse realmente) de que los malvados 2.0 que son un poco neogruppettari, un poco nerd, preferirían bañarse en el río de la cultura morisca bajando la película de algún sitio de piratería. Pero esperemos que no.

Todavía original

Pero del chiste, lo que debe reconocer el director de Monteverde Vecchio es su autenticidad. La película no es, de hecho, ni un proxeneta ni un guiño. Moretti, por el contrario, se muestra a la audiencia sugiriendo, si acaso, su peor perfil, el más bizarro, que hasta el filántropo Fabio Fazio termina sorpresivamente como la víctima que, al hospedar al director en el estudio, quería entrevistar el cántico habitual dentro. los límites del amor. Mientras que Nani inmediatamente confirmó que incluso el héroe de la película, esta vez, está escuchando más. Y el tono suena a nostalgia y resignación. «Mientras no estemos hablando de películas de Will», pregunta el conductor con una sonrisa. El hecho es que la mezcla de intimidad, más nostalgia y nostalgia encaminada a recuperar a los ya viejos intelectuales y dejados, incluso en cuanto a la edad, da la idea de poder retener poco impulso en taquilla, sobre todo no ser capaz de soportar el peso que le asigna la habitual arrogancia mauritana de De todos los tiempos, que en el cine se convierte en un cine de autor nacido con el objetivo, entre otras muchas cosas, de burlarse de las plataformas, en particular de Netflix, que se dedican a cine real, los de los teatros. Pero debe estar lleno. juramento inexpugnable Y no es suficiente perder el tercer lugar desde el primer día.

Todo ello a pesar de la enorme circulación, que llegó incluso a los cines regionales donde nunca llegan las películas comprometidas, y del aplauso de una crítica esencialmente acrítica.

La excepción

Excepto el brillante «camarada» Marco Giusti que criticó la película de Moretti desde el púlpito insolente de Dagosbia, tal como los viejos críticos escribieron al menos mejor: «El sol del futuro de Nanni Moretti no es una obra maestra. Y lo siento. No lo es». «No te hace llorar ni reír. Aunque todas las críticas eufóricas que leí casi nos hicieron reír y llorar», señala Justy, quien luego continúa: «Después de quince minutos, comenzó a resonar en mi mente el pensamiento poco saludable de que solo estaba viendo a los más cultos». y (lamentablemente) versión poscomunista del cine Pupi Avati. Con el protagonista, que hace una película cada cinco años, es mucho mayor que otros actores de la misma edad. Esto, lamentablemente, se puede ver en la pantalla. El único go- La idea es interrumpir la acción cada cinco minutos e insertar una canción para cantar en el auto o en una escena importante. Tienes Siempre, ¿verdad? ¿Por qué querrías hacerlo una y otra vez? «Pero claramente es realmente ( necesario) autoestima. Con toda la parafernalia mauritana del caso. Incluyendo, por supuesto, la inevitable próxima llegada a Cannes, donde la película se titulará Vers un avenir radieux. deseando. Y tal vez llegue Nanny, para lucir a la moda, en scooter, nunca se sabe.