El choque en Naciones Unidas entre Rusia y Estados Unidos

Representantes de Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes Chocaron duro Sobre el tema ucraniano, acusándose mutuamente de querer avivar la tensión y demostrando que sigue siendo esquiva una posible salida diplomática que permita la normalización de las relaciones en la frontera entre Rusia y Ucrania. Rusia ha concentrado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y los gobiernos occidentales temen que se estén preparando para invadir el país.

La reunión del Consejo de Seguridad fue solicitada por Estados Unidos la semana pasada, y los últimos diplomáticos rusos intentaron impedir que se llevara a cabo. Para Estados Unidos, el debate en las Naciones Unidas fue una forma de advertir públicamente a Rusia y mostrar a todos el apoyo estadounidense a Ucrania.

Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, acusó a Rusia de ser una «amenaza para la paz y la seguridad». «La situación a la que nos enfrentamos en Europa es urgente y peligrosa, y lo que está en juego para Ucrania y todos los demás miembros de las Naciones Unidas no podría ser mayor».

El embajador ruso, Vassily Nebenzia, respondió muy duramente, diciendo que Rusia tenía todo el derecho de mover sus fuerzas dentro de su territorio, que las acusaciones estadounidenses constituían una interferencia y que, en todo caso, eran los Estados Unidos y sus aliados los que estaban generando “histeria”. Y la tensión: “Nuestros colegas occidentales hablan de la necesidad de desescalar, pero ellos mismos crean tensión con su retórica y provocan una escalada”, dijo mirando a Thomas Greenfield. «Es como si estuvieras deseando y esperando que suceda, como si quisieras hacer realidad tus especulaciones».

Luego, Nebenzia acusó a Ucrania de inflamar el sentimiento antirruso y agregó una amenaza no disimulada: “Si nuestros socios empujan a Kiev a sabotear. Acuerdos de Minsk [cioè gli accordi per una tregua per fermare gli scontri in Ucraina orientale, mai davvero rispettati nemmeno dalla Russia, ndr]Que es lo que está haciendo Ucrania, las cosas podrían resultar de la peor manera para Ucrania”, dijo, y agregó que el país “corre el riesgo de destruirse a sí mismo, y Rusia no tendrá nada que ver con eso”.

La discusión continuó algo dura. Cuando llegó el momento de hablar del embajador de Ucrania, Nebenzia se levantó y salió de la habitación diciendo que tenía otro compromiso.

Y la reunión del Consejo de Seguridad terminó sin ninguna decisión final, como era de esperar: Rusia, que es miembro permanente del Consejo, tiene veto, que en este caso también es apoyado por China. Pero la reunión le sirvió a Estados Unidos sobre todo para darle un año y una dimensión formal al conflicto diplomático en curso. El embajador chino, Zhang Jun, describió sarcásticamente la acción de Estados Unidos como «diplomacia de micrófono».

Sin embargo, continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar una crisis militar en Ucrania. Anthony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respectivamente, hablarán por teléfono el martes. Blinken dijo el lunes que había recibido la respuesta rusa a mensaje Fue enviado hace unos días en el que afirmó la voluntad estadounidense de resolver el tema por la vía diplomática. Pero agregó que «no sería productivo» discutir públicamente el contenido de la respuesta.

Los intentos estadounidenses de apoyar a los aliados europeos, que son más dependientes económicamente de Rusia en primer lugar, también continúan. importaciones de gas natural. El lunes, Estados Unidos designó a Qatar como un «aliado clave fuera de la OTAN», una definición que implica mayores lazos comerciales y el intercambio de tecnología y armas. Si Rusia corta el suministro de gas a Europa, es probable que algún suministro alternativo provenga de Qatar, y esta declaración de alianza debería dar garantías tanto a Qatar como a Europa.

Mientras tanto, varios jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN viajarán a Ucrania en los próximos días para mostrar su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky. El primer ministro británico, Boris Johnson, En crisis en lo suyoIrá a Ucrania el martes. En los próximos días, los líderes de Holanda, Polonia y Turquía harán lo mismo.

