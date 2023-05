El ataque con drones y la demolición del puente de Kerch y los temores de Putin

Ucrania está preparando un gran contraataque para liberar Crimea. La redada que incendió el depósito de petróleo de Sebastopol puede haber sido el comienzo de la acción para recuperar la península del Mar Negro. Un escenario trazado por Natalia Gomenyuk, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur en Kiev, donde otra carta podría ser el bombardeo ucraniano del pueblo de Suzymka, en la región rusa de Bryansk a 10 kilómetros de la frontera, con al menos cuatro muertos según el relato. del Gobernador Alexander Bogomaz. . En el período previo a un esperado contraataque de Ucrania, y más de 14 meses después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara su invasión a gran escala, ha habido un cambio notable en la narrativa sobre cómo el país devastado por la guerra recuperará el control. territorios anexados por Rusia.

Contraataque ucraniano y movimientos de Moscú

Los rusos se están preparando para el hecho de que Crimea pronto puede ser la primera línea de la guerra. El coronel retirado de la Marina de los EE. UU. Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo a Newsweek, refiriéndose a las extensas fortificaciones que se han visto a lo largo de la costa de la península y en la base naval rusa en Sebastopol en últimas semanas, mientras Rusia se prepara para el progreso de Ucrania.

«Recuperar Crimea es posible, pero no será fácil y puede que no llegue tan rápido como se esperaba», dijo Kansyan, quien evaluó cómo Ucrania lanzaría una serie de ataques durante un período de tiempo más largo para recuperar sus territorios ocupados. Y Luhansk, y Kherson, y Zaporozhye, y Crimea. No sería solo un ataque lo que acabaría con los rusos. «Durará un mes y luego alcanzará su punto máximo», dijo Kancian.

estrategia de drones

“La primera línea de ataque de Ucrania en un esfuerzo mayor por liberar a Crimea probablemente implicará el uso de drones”, dijo a Newsweek Samuel Bendett, subdirector sénior y asesor del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. “Los drones serán la primera ola de ataque y los rusos están muy preocupados por eso, será un ataque a gran escala y Moscú no tendrá más remedio que tratar de defenderse”, dijo Bendett. El 24 de abril, varias explosiones sacudieron Crimea. El gobernador de Sebastopol, respaldado por Moscú, Mikhail Razvogayev, dijo en su canal de Telegram que la Flota del Mar Negro de Rusia repelió un ataque con dos drones. Sergey Aksionov, el político ruso a cargo de Crimea, que Rusia ha anexado desde 2014, dijo hace meses a la agencia de noticias estatal rusa Tass que los drones ucranianos son la mayor amenaza para la península. Hizo hincapié en que «Ucrania también ha comenzado a proporcionar drones militares de largo alcance, y Rusia está preocupada». Y Bennett expresó los temores de Moscú sobre el uso masivo de esta estrategia para superar las defensas aéreas rusas y obligar a los rusos a gastar sus municiones en un intento de derribarlas. Según los informes, Ucrania intentará aislar a Crimea demoliendo el puente estratégico sobre el estrecho de Kerch que conecta a Rusia con Crimea. Un movimiento para evitar que Moscú se reabastezca a través de este enlace.

Fase de reconstrucción

Después de la liberación de Crimea, debe establecerse una administración militar, seguida del establecimiento de una administración civil-militar y la celebración de elecciones. Ukrinform citó a Tamila Tasheva, representante permanente del presidente de Ucrania ante la República Autónoma de Crimea, diciendo. «Como parte de un grupo de trabajo, examinamos cómo funcionarán los órganos estatales en Crimea después de la terminación de su ocupación. Diré de inmediato que nuestro punto de vista, parlamentarios, representantes de órganos estatales, es, por supuesto, que primero de todos, se debe crear una administración militar en Crimea. Luego debe haber una transición a una administración civil-militar, seguida de elecciones y una transición a la vida civil. «Es muy importante para nosotros que los jóvenes participen. Deberían convertirse en el pueblo de la reconstrucción que irá a Crimea y reconstruirá la península «, concluyó el Representante Permanente del presidente Volodymyr Zelensky. Crimea».

