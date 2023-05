carne artificial? «Hormonas, antibióticos y…»: Shock, lo que realmente contienen

Documento publicado recientemente por de Y fau Identifica los riesgos potenciales asociados con la difusión de carne sintética obtenida en un laboratorio. Esto se discutió inmediatamente después de la publicación del informe. Entonces nada más. Hablamos de ello con el Profesor Giuseppe Polina, Profesor de Ética y Sostenibilidad de Explotaciones Ganaderas en el Departamento de Agricultura de la Universidad de Sassari y Jefe del Departamento de Carne Sostenible. “Por el momento, todavía no están claros los procedimientos que siguen las grandes industrias que se preparan para producir este alimento”, explica a Libero. No ha habido tal desarrollo como poder obtener una cantidad de biomasa para realizar un análisis de riesgo que también se relacione con la exposición a peligros potenciales».

¿De qué riesgos estamos hablando?

«El riesgo de que ocurra cualquier evento adverso».

¿Y qué tan probable es que eso suceda?

«Si no tengo un registro de casos adecuado, no puedo calcularlo. Mientras que para la carne natural podemos estudiar los efectos dos millones y medio de años después de que los primeros humanos comenzaron a comerla, para la carne sintética no hay datos epidemiológicos que nos permitan cuantificar los riesgos asociados a su consumo.” .

¿Entonces el gobierno que prohibió su venta en nuestro país no se equivocó?

«Diría absolutamente que no. El gobierno decidió sobre la base del principio de precaución en ausencia de factores de evaluación».

Entonces, ¿no conocemos los riesgos potenciales?

El documento publicado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud enumera 53 riesgos. Algunos de ellos son comunes en las cadenas de producción de alimentos, como la contaminación microbiana, la presencia de microplásticos o materiales intrusivos y la contaminación por metales pesados. Algunos de los riesgos analizados en el documento se relacionan específicamente con la carne cultivada y se refieren al metabolismo que tiene lugar dentro de los biorreactores”.

¿De qué tratan específicamente?

“La etapa de proliferación celular que requiere un sustrato muy rico en factores de crecimiento pero también en otros aditivos de naturaleza sintética…”.

¿por ejemplo?

«Los procesos de difusión rápida producen espuma. Es necesario añadir antiespumantes, correctores de pH, sustancias que faciliten la respiración celular…».

¿Eso es todo?

«Por supuesto que no. Tengo que introducir algunos factores de crecimiento».

La proliferación celular es crucial…

«sin duda».

¿Como funciona?

“Para simplificar, obtuvimos un pedazo de tejido muscular con una biopsia de un animal que hago reaccionar a las enzimas digestivas que separan las células madre. Los recolecto, crioconservo y multiplico para ganar tejido muscular. Una vez que termina la fase de multiplicación, invierto algunos de los factores de crecimiento y activo la parte del genoma que construye las células en los microtúbulos que forman los miocitos, es decir, las células musculares primarias que formarán el tejido muscular”.

Hagamos una pausa por un momento. ¿Cómo activo la duplicación celular?

“Necesitamos los factores de crecimiento que se forman en el cultivo de células de nódulos in vitro a partir del suero fetal. En el caso indicado, la fórmula mágica está representada por un 20% de sustrato de cultivo constituido por suero fetal bovino y un 10% de suero fetal equino. factores de crecimiento hormonales.

¿Estamos hablando de hormonas?

Las casas que producen este tipo de carne dicen que han podido reemplazar los factores de crecimiento animal por alternativas de origen vegetal, algunas de las cuales son muy efectivas. El cual es capaz de activar la etapa de proliferación celular. Pero sea cual sea el factor que desencadene la reproducción, todavía es necesario utilizar algunas hormonas para ayudar a las células a marcar la parte del genoma que es necesaria para la reproducción. En concreto, la hormona Igf 1 obtenida por síntesis a partir de microorganismos modificados genéticamente, combinada con somatomedina para obtener un caldo de cultivo que permite multiplicar las células en estado ex vivo.

¿El crecimiento fetal es prácticamente simulado?

No. El proceso que ocurre en los biorreactores, en cambio, imita el proceso de herir.

¿Con qué lógica?

“Cuando se produce una herida en el tejido muscular se activan células madre y una serie de factores bioquímicos, que resumí brevemente. Y los músculos se reparan solos: activan células madre, que se multiplican y en un momento dado dejan de multiplicarse, se unen y forman microtúbulos que luego dan origen a las fibras musculares. El músculo se repara solo aunque no sea completamente porque es uno de los tejidos que no tiene una alta capacidad de autorreparación. Sin embargo, la operación es efectiva para restaurar la función básica del músculo. Aquí, la producción de carne artificial es una simulación de una gran herida que afecta al músculo.

Pero, ¿dónde tiene lugar este proceso?

«Se producen en grandes biorreactores que funcionan a 36, ​​37 grados centígrados con una alta concentración de oxígeno, mientras es necesario eliminar el dióxido de carbono que surge de los procesos vitales de las células y en ese ambiente la contaminación está a la vuelta de la esquina. Microorganismos y microplasma…». microplasma? “Sí, pero también virus, bacterias y hongos”.

¿Cómo se puede evitar la contaminación bacteriana?

“Con los antibióticos lo encontré al menos en el 70% de las búsquedas que consulté. Pero no hay alternativas si queremos evitar la infección en los biorreactores».

¿Esto también pasa en las granjas?

«No del todo. Los animales pueden confiar en las defensas inmunológicas que están completamente desprovistas de carne artificial».

Entonces, además de las hormonas, ¿también hay antibióticos?

“Si eres bueno y evitamos las infecciones bacterianas en la biodigestión, yo también puedo evitarlas. Pero tengo que ser realmente bueno.” Los defensores de la carne artificial argumentan que es más sostenible, no contamina y es “verde”.

¿Es realmente así?

«Lamentablemente no. Hay un problema para los catabolitos…».

¿esto significa? Residuos de la vida de las células que se desechan y metabolizan en los animales, como en el hombre. Por ejemplo, el ácido láctico, que se convierte en glucosa en el cuerpo y regresa al sistema circulatorio. En los biorreactores, tengo que eliminar los catabolitos lo más rápido posible o acidifican el entorno en el que tiene lugar la reproducción celular”.

Pero, ¿ha tenido la oportunidad de trabajar con muestras de carne sintética para comprobar si hay residuos del proceso? «No».

¿como eso?

“Aquellos que lo produjeron se niegan a ponerlo a disposición para la investigación”.