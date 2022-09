El ataque a periodista de televisión de Meghan Markle es muy difícil: ‘Es una estúpida’

La esposa de la duquesa de Sussex y el príncipe Harry, Meghan Markle, fue atacada por un periodista durante un programa de televisión.

El nuevo podcast de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, continúa la discusión. Seguramente, aquellos que creyeron en fracasos como el podcast anterior de Dukes se sentirían decepcionados. Esta vez, parece que la esposa del Príncipe Harry quiere compartir los secretos de la Casa de Windsor.

Después de todo, este podcast se titula modelos originales Se adapta al clima cálido entre los duques de Sussex y la familia real. Hace unos días, como escribieron los periódicos británicos, el Reina Elizabeth Habría cambiado su testamento, excepto por el propio Harry y Meghan.

Pero ciertamente no faltan las críticas. En el transcurso de una entrevista publicada recientemente en The Cut Monthly, Meghan Markle hizo unas declaraciones que podrían llegar a la polémica. Incluso la portada, que presenta una foto de la duquesa que recuerda a una foto muy famosa de Lady Diana, ha sido criticada.

palabras del periodista

En el programa de estudios de la mañana. el amaneceren Seven Network, en Australia, el periodista Natalia Borgla copresentadora del programa, habló sobre la última entrevista que dio la duquesa, que es la que tuvo con ella cizallamiento; En particular, me concentré en lo que parece ser una comparación inapropiada para muchas de las duquesas. La esposa del príncipe Harry dijo que uno de los actores de El Rey León le reveló el día de su boda: Sudafricanos bailando en la calleY el [come quando] Mandela fue liberado de prisión».

Natalie Burr comentó sobre la entrevista llamando a la duquesa de Sussex «calumniadora», lo que se puede traducir como idiota. Él explicó: No pude conseguir este artículo. Creo que en Australia decimos que es estúpida.. ¡Es una nuez, una nuez entera! Así que la mitad».