Alessandra, «milagro» de la vida y la ciencia: el nombre en honor al benefactor

«Es como si Alessandra hubiera vuelto a la vida, parte de ella sigue viva, nosotros también estamos felices». Así fue el esposo donante del padre de Alessandra, la pequeña nacida en Cannizzaro en Catania de una mujer que había realizado el primer trasplante uterino en Italia de una paciente fallecida. Lo narra Giovanni, el padre del nuevo bebé, en relación con la familia del donante que perdió la vida por un paro cardíaco repentino en un hospital de Florencia hace dos años. «Son tan felices como nosotros y lo compartimos todo», añade Giovanni, el padre de la pequeña Alessandra, que «no encuentra las palabras para expresar la alegría».





«Es un milagro, y no puedo expresar lo feliz que me siento», dice. Los senderos son difíciles para todos, Pero tuvimos la suerte de estar acompañados por la fe. Mi corazón está explotando en mi pecho. No he dormido en dos días y no puedo esperar a que vuelvan a casa. Regreso a Gela por la noche, pero mi cabeza está siempre en el Hospital Cannizzaro”. “Todavía no he visto a mi esposa – señala – hablamos por teléfono, ella está bien y no puedo esperar para abrazarla. La pequeña está en la incubadora, pero va bien, me quedo sin palabras, no me lo puedo creer». Encuentra las palabras «Agradecer a la familia del benefactor» y elegir el nombre de su hija Alessandra como la mujer fallecida «fue natural, lo menos que pudimos hacer», y «Equipos médicos de los profesores Scolo y Ferro», de Polyclinico y Cannizzaro en Catania , grandes profesionales que estuvieron cerca de nosotros de una manera brillante, sin ellos no lo hubiéramos logrado.” Espera que su ejemplo, su alegría, sea “contagiosa y lleve a la donación”, y dé continuidad a “ese milagro que es la vida”.

La esposa no tenía útero debido a una rara enfermedad congénita, El síndrome de Rokitansky fue descubierto, cuando tenía 17 años, porque no tenía evidencia del curso. Un mal golpe psicológico exacerbado por el abandono del amante que la dejó. «Cuando nos casamos – confirma Giovanni – sabía que no podíamos tener hijos, pero la amaba y la amaba mucho. Por supuesto que era difícil preguntar ‘¿Pero hijos? ¿Cuándo?’, pero fuimos consolados por la fe y ayudados por la ciencia. Creo que hoy hemos sido testigos y beneficiados de un milagro «. En cuanto a las conexiones entre las familias del donante y el receptor, en general, los médicos, especialmente en el momento de la intervención inmediata, no están a su favor: » Usualmente -explica el Prof. Perfranchesco Ferro, quien realizó el trasplante- solemos no hacerlo porque a veces, podemos crear lazos patológicos, sobre todo entre padres que han perdido a un hijo, en este caso todo pasó por los medios de comunicación y las redes sociales. ”





También saludos de Alessandra y sus padres del Consejero Regional de Salud Ruggero Raza: «Los mejores deseos para la niña nacida en Catania gracias al trasplante uterino realizado en 2020 por Paolo Scolo y Pierfrancesco Verox. Esta fue la primera vez en Italia. Hoy el nacimiento de una niña maravillosa.” “Me informaron del evento inmediatamente después del nacimiento de Alessandra, y como siempre – agrega Reza – esperamos 48 horas para que saliera la noticia. No es solo una buena historia de salud por la gran experiencia de dos valiosos profesionales. En pocas palabras, es la demostración de cómo la salud en Sicilia no es un lugar de poder y dominadores que tiene tantos buitres tan codiciados en las últimas semanas. En cambio, entre las sombras de las dificultades que aún existen, se destacan las luces de tales hallazgos, que hacen justicia a muchos profesionales en su trabajo».