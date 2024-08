“El acuerdo entre Israel y Hamás está al borde del fracaso” – Asharq Al-Awsat

El acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego está al borde del fracaso y no existe ningún plan alternativo que pueda presentarse en su lugar. Dos altos funcionarios estadounidenses y dos funcionarios israelíes dijeron a Politico. Una fuente dijo: «No sabemos si Sinwar quiere el acuerdo, y si no lo quiere, existe la posibilidad de que Irán ataque y la situación empeore». Mientras Estados Unidos busca celebrar una cumbre en El Cairo el viernes, un funcionario israelí dijo: “No es del todo seguro que habrá una cumbre. Si hay una cumbre, no habrá nada de qué hablar mientras exista Israel. se mantiene en su posición”. »

Khalil al-Maqdah, hermano de Munir al-Maqdah, comandante de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, el ala militar del Fatah palestino, murió en un ataque con aviones no tripulados israelíes en Sidón, informó el periódico en línea L’Orient Le Jour. Citando un anuncio emitido en el campo palestino de Ain al-Hilweh, cerca de Sidón. Su hermano Munir es uno de los líderes palestinos de Fatah en el Líbano. Israel lo acusó repetidamente de contrabandear armas a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa en la ocupada Cisjordania.

El “asesinato” de un funcionario de Fatah en el Líbano es “una prueba más de que Israel quiere incendiar la región y lanzarla a una guerra total”, como denunció un miembro del Comité Central de Fatah en Ramallah. Tawfiq Al-Tirawi dijo, después de que un funcionario de su movimiento muriera en un ataque israelí en Sidón, en el sur del Líbano, que “las fuerzas de ocupación están usando sangre palestina para echar más leña al fuego de la guerra”.

Mientras tanto, los medios libaneses informaron de un ataque con drones israelíes contra un automóvil en el campo de refugiados palestinos de Mieh Mieh, cerca de la ciudad costera de Sidón. El ejército israelí aún no ha emitido ninguna declaración.

El ejército israelí continúa sus operaciones en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y en las últimas 24 horas ha eliminado a decenas de terroristas, destruido infraestructuras e identificado numerosas armas. Así lo anunció el portavoz del ejército israelí, añadiendo que la Fuerza Aérea de Israel atacó unos 30 objetivos terroristas en la Franja, incluidos sitios de lanzamiento y observación.

