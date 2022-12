EE.UU.: Biden se dirige a los venezolanos – L’Indro

Con la reanudación de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, la administración Biden tiene la oportunidad de apoyar acuerdos sustantivos que puedan abordar las crisis humanitarias y de derechos humanos en el país. Sin embargo, hacerlo requiere un mayor grado de coordinación multilateral y asegurar que el proceso incluya a la sociedad venezolana, no solo a su clase política.

El 26 de noviembre, delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la Alianza Oposición Unida se reunieron en la Ciudad de México para retomar un proceso de negociación formal estancado durante mucho tiempo. Si bien las conversaciones comenzaron cuando las dos partes firmaron una agenda de siete puntos a fines del año pasado, el gobierno de Maduro boicoteó el proceso durante once meses en respuesta a una supuesta extradición de lavado de dinero a Estados Unidos. Dinero colombiano y financista del sistema alex saab .

Dos acontecimientos ayudaron a romper el punto muerto. Primero, la administración Biden ha comenzado a comunicar directamente al gobierno venezolano que el alivio de las sanciones está disponible a cambio de acuerdos significativos con la oposición.

En segundo lugar, la administración Biden participó en un intercambio de prisioneros con el gobierno venezolano en octubre. Durante la detención de Saab en Estados Unidos, el Departamento de Justicia liberó a las dos nietas de la Primera Dama Celia Flores, quienes habían sido arrestadas en 2015 y condenadas por cargos de narcotráfico a cambio de que el gobierno venezolano liberara a siete ciudadanos estadounidenses, incluidos cinco ejecutivos estadounidenses de la compañía petrolera de Houston. CITGO.

Estos acontecimientos crearon una cadena de incentivos que llevaron a Maduro de vuelta a la mesa de negociaciones. En la Ciudad de México el mes pasado, representantes del gobierno y la oposición firmaron un acuerdo para abordar la emergencia humanitaria de Venezuela. ellos tienen Creación de una «mesa social», Con tres representantes de cada lado, podrían acceder de forma conjunta a hasta 3.000 millones de dólares en fondos estatales venezolanos que han sido congelados por las sanciones financieras de Estados Unidos.

El dinero será supervisado por las Naciones Unidas y se utilizará para abordar prioridades comunes que hasta ahora incluyen atención médica, alimentación infantil y rehabilitación de la infraestructura básica del país. En contraste, el Departamento del Tesoro permitió a Chevron, la única compañía petrolera importante de EE. UU. que aún opera en Venezuela, importar petróleo por primera vez desde que se impusieron las sanciones petroleras de EE. UU. en enero de 2019. Esta licencia no permite que Chevron pague regalías o impuestos a la esquema.

Este acuerdo humanitario tiene un gran potencial. Naciones Unidas estima que aproximadamente 7 millones de venezolanos La necesidad de asistencia humanitaria dentro del país ha resultado de la crisis 7 millones más Para huir del país en los últimos años. Los pobres de Venezuela dependen de un sistema de salud disfuncional y corrupto, y no tienen acceso regular a agua y electricidad, así como a alimentos o medicinas básicas. Si la ONU puede garantizar la transparencia y la supervisión en la implementación del acuerdo en sí, estos fondos pueden beneficiar a las personas más necesitadas.

También vale la pena señalar que las partes han expresado su compromiso renovado con la agenda inicial establecida en agosto de 2021. En cada Declaración conjunta Desde México, las partes acordaron continuar las negociaciones en las próximas semanas sobre los puntos restantes de la agenda, que incluyen los derechos políticos, el estado de derecho, la compensación a las víctimas, el levantamiento de las sanciones económicas y condiciones electorales creíbles antes de las elecciones presidenciales de 2024. Estos Es probable que las conversaciones continúen en Caracas, donde México actúa más como una plataforma para anunciar los acuerdos finales.

Pero mientras la comunidad internacional aplaudió la decisión de ambas partes de reiniciar el proceso, el desarrollo fue recibido con gran escepticismo en casa. Las encuestas durante años lo han demostrado. la mayoria de los venezolanos Apoya la idea de una salida negociada a la crisis, pero no parece haber mucho entusiasmo por este proceso en particular. Tras la firma del acuerdo en la Ciudad de México, muchas organizaciones de víctimas criticó abiertamente el proceso no teniendo en cuenta sus votos . Muchos grupos de derechos humanos venezolanos no confían en sus dos hijos Cuidado con cualquier transacción que implique impunidad autores de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La duda es comprensible. Este es el Quinto ejemplo Del diálogo que ha sido mediado internacionalmente en Venezuela durante los últimos ocho años, cada uno de estos esfuerzos previos ha fracasado. Ni los participantes en las conversaciones, ni sus principales aliados internacionales, lograron manifestar su desacuerdo esta vez. Incluso en el escenario internacional, faltan mensajes claros sobre el futuro de la política venezolana. El enviado climático de Biden, John Kerry, hizo me di la mano fuerte a Maduro en la cumbre climática de noviembre en Egipto, y el presidente colombiano Gustavo Petro, quien recientemente reanudó relaciones diplomáticas normales con Caracas, levantó las cejas. Propuesta de «amnistía general» Cometer crímenes contra los derechos humanos en Venezuela, lo que violaría el derecho internacional.

Dentro de Venezuela, Maduro está aprovechando al máximo esta brecha de comunicación. El gobierno venezolano enmarca explícitamente estas negociaciones como «derrotar» a sus rivales políticos, Funcionarios del oficialismo acusaron a la delegación opositora de mentir naturaleza de las entrevistas públicas. Si bien los negociadores de la oposición han intentar Destacar los elementos políticos, electorales y judiciales sobre la mesa, comunicados oficiales y medios gubernamentales El láser se centra en la reducción de multas , con poca o ninguna mención de otros puntos de la agenda. En lugar de mencionar garantías electorales específicas, Maduro mencionó solo que Todas las sanciones deben ser levantadas. como condición previa para elecciones libres.

Navegar por estas aguas no será fácil. Para avanzar con éxito en las negociaciones, la administración Biden deberá mantener una visión de las sanciones como una herramienta, en lugar de un fin en sí mismo. Dado que la posibilidad de aliviar las sanciones es uno de los principales incentivos para mantener a Maduro en la mesa, debe ir acompañada de indicadores claros que conduzcan a elecciones libres y justas y al restablecimiento de las instituciones democráticas. Estas negociaciones deben incluir recomendaciones Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 2021 en Venezuela Para mejorar los futuros procesos electorales y las recomendaciones de la misión investigadora de la República Árabe de Egipto Naciones Unidas sobre Venezuela Lo hizo sobre la necesidad de una reforma judicial y de seguridad y el avance de investigaciones imparciales. Cualquier alivio adicional de las sanciones debe coordinarse cuidadosamente con el proceso de negociación, con miras a monitorear el cumplimiento de cualquier acuerdo futuro.

El gobierno de EE. UU. también debería trabajar con las partes interesadas venezolanas e internacionales para garantizar una estrategia de comunicación más sólida en las negociaciones. En lugar de permitir que una población ya escéptica describa erróneamente las conversaciones, los defensores del proceso deberían comunicar claramente su potencial para mejorar la vida de los venezolanos todos los días. Los acuerdos generales deben difundirse ampliamente y explicarse en términos accesibles, no solo publicarse en línea sin contexto. Las cuestiones relacionadas con la transparencia en el uso de los fondos no congelados deben abordarse directamente y no dejarse a la especulación. Sobre todo, los venezolanos deben ver que este diálogo está motivado por algo más que los intereses petroleros de Estados Unidos.

E igual de importante, la administración Biden debe instar a las partes a cumplir su promesa de buscar aportes de los actores de la sociedad civil. Si bien la agenda inicial de las conversaciones incluye el compromiso establecimiento de «mecanismos de consulta», Hasta la fecha, no ha existido un proceso formal a través del cual las víctimas, los grupos de derechos humanos y otros sectores de la sociedad venezolana puedan llevar sus propuestas, preocupaciones o peticiones al proceso de negociación. Esto es más una preocupación cosmética. Estudios sobre conversaciones políticas y negociaciones de paz en el último siglo. ellos tienen Repetidamente establecido Existe una interrelación entre la participación de la sociedad civil, la participación y la continuidad a largo plazo de los acuerdos. Cualquier mecanismo de consulta deberá garantizar que los actores de la sociedad civil no solo tengan el espacio para hacer aportes a las conversaciones, sino también que las partes tomen en cuenta estos aportes. Dada la realidad autoritaria en Venezuela, los involucrados en cualquier consulta deberán tener garantías creíbles de que estarán protegidos contra represalias.

Al final, es alentador que la administración Biden haya adoptado una estrategia de negociación, después de un año de política ineficaz. Ahora que este proceso está en marcha nuevamente, también es hora de asegurarse de que atraiga a la comunidad venezolana en general. A los venezolanos se les debe dar una razón clara para preocuparse por estas negociaciones, para creer que el proceso puede tener éxito donde las conversaciones anteriores fracasaron. Sin una población que se comprometa activamente y exija acuerdos políticos que puedan restaurar sus derechos humanos básicos, es difícil imaginar una ruptura decisiva con el statu quo.