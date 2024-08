EE.UU. 2024, Obama despide a Harris: «Sí, ella puede» – Norteamérica

Barack Obama desempolvó su histórico lema “Sí, podemos” y se lo dedicó a Kamala Harris. “Sí, puede”, dijo el expresidente estadounidense en la Convención Demócrata en Chicago, desatando una multitud que comenzó a corear la icónica frase.

“Donald Trump no hace más que quejarse de sus problemas, inventar locas teorías de conspiración y obsesionarse con el tamaño de las multitudes”, dijo Obama más tarde. Cuando el público respondió con abucheos, el expresidente estadounidense respondió: “No abucheen, voten. No necesitamos cuatro años más de caos: ya hemos visto esta película antes y sabemos que la segunda parte suele ser peor. » “Estamos listos para la presidencia de Kamala Harris”, subrayó Obama.

Michelle Obama dijo en la Convención Demócrata de Estados Unidos en Chicago: “Mi amiga Kamala Harris está más que lista para convertirse en presidenta: es la más calificada y la más digna”. «Algo mágico está sucediendo no sólo en este estadio, sino fuera de aquí», dijo la ex primera dama entre aplausos del público. «La esperanza está volviendo», añadió.

Los demócratas de Chicago, mediante una votación nominal, «nominaron a Tim Walz y a mí como sus candidatos presidenciales y vicepresidentes. Nos sentimos honrados. Juntos avanzaremos. Gracias». Kamala Harris dijo esto durante un mitin en Milwaukee. Harris ganó oficialmente la nominación en las últimas semanas, pero se pasó lista ceremonialmente en la convención.

La campaña de Harris ha recaudado casi 500 millones de dólares desde que el presidente Joe Biden se retiró de la carrera por la Casa Blanca el mes pasado. Fuentes informadas le dijeron a NBC sobre esto. Los demócratas esperan que la cifra aumente a unos 600 millones de dólares para finales de agosto, dijo una fuente.

«Ayer, sin dudarlo un momento, Donald Trump dijo ‘no’ a quienes le preguntaron si se arrepentía de haber anulado Roe v. Wade. No me arrepiento. Y eso es porque no tiene que afrontar las consecuencias. las mujeres y las familias.» Para pagar las consecuencias, y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias en noviembre», dijo Kamala Harris durante un mitin en Milwaukee en el Fiserv Forum, donde Donald Trump tomó posesión el mes pasado durante la convención republicana. Roe v. Wade es un hito en la Corte Suprema de 1973. Fallo judicial que legalizó el aborto en los Estados Unidos de América.

Una despedida conmovedora y emotiva, no exenta de polémica y con un trasfondo que reiteraba cómo Donald Trump sigue siendo la amenaza más peligrosa para la democracia estadounidense.

Joe Biden se despidió de la política después de 50 años y fue colmado de aplausos en la Convención Demócrata de ChicagoCon el afecto de su familia y de todos los oradores que lo precedieron, desde la candidata Kamala Harris, que habló inesperadamente, hasta Hillary Clinton, que encendió la convención.

Pero en su discurso de casi 40 minutos al final del primer día, hubo un atisbo de amargura por no poder presentarse de nuevo y «terminar el trabajo», como solía decir el anciano presidente antes de retirarse de la carrera por las elecciones presidenciales. presidencia. La Casa Blanca. Llorando tras presentar a su hija Ashley, quien lo describió como “mi mejor amigo”, el Comandante en Jefe comenzó su discurso con un pañuelo en la mano para secarse los ojos, pero luego se transformó en un león, con una carga arrasándola. su cuerpo. No la hemos visto desde hace al menos un año, cuando comenzó a enumerar todos los logros de su administración: desde inversiones históricas en clima e infraestructura hasta la reducción de los precios de los medicamentos y la recuperación de la economía después del período oscuro de la pandemia del coronavirus. .

Un discurso que a muchos les pareció un nuevo discurso inaugural, listo para ser pronunciado el jueves, más que un discurso de despedida.

«Kamala es una guerrera feliz. Hace por su país lo que siempre ha hecho por las personas que ama. Su pasión nos beneficiará a todos cuando se convierta en nuestra presidenta». Estas son las palabras que el marido de la candidata demócrata, Doug Emhoff, pronunciará unas horas más tarde en la Convención Demócrata en Chicago: «La cualidad de los guerreros alegres es: siguen siendo guerreros. “Y Kamala es tan cruel como parece”, leemos en extractos de la carta del segundo hombre publicada a la prensa.

video Kamala Harris celebra a Biden: ‘Estaremos eternamente agradecidos’

Pero en la segunda parte, Biden se centró en su heredero y en pasar el testigo. «He dado mi corazón y mi alma a este país. Amo mi trabajo, pero amo mi vida aún más», dijo, abrumado por las palabras «Te amamos, Joe» de los miles de delegados presentes. «Kamala fue la mejor decisión que he tomado.. Dijo que era fuerte, competente y tenía una integridad extraordinaria, afirmando que él «sería el mejor voluntario que ella y Tim hubieran visto jamás» y bromeando que «los mejores presidentes han sido vicepresidentes». Se abrazaron afectuosamente.

Naturalmente, no faltaron ataques extremadamente duros contra el oponente de Trump, que sigue siendo una «amenaza para la democracia» y que, en caso de derrota, «podría conducir a un baño de sangre». El presidente destacó que «no hay lugar en Estados Unidos para la violencia política. La democracia ha prevalecido y ahora debe ser preservada». Destacó que «sólo se puede amar a tu país cuando se gana», y calificó al empresario de «perdedor», un perdedor.

Aparte de las celebraciones de la carrera de Biden y la difícil elección, hubo algunas cosas Desacuerdo sobre el momento de su discursoa las 10:30 p.m. hora local, por lo que no es hora pico. Que algo había salido mal el primer día de la convención quedó evidente desde el momento en que se interrumpió la actuación del protagonista de la velada, James Taylor, prevista entre el discurso de la Primera Dama y el discurso del Presidente. Un cambio brusco de planes dado que el cantautor se encontraba ensayando por la tarde en el escenario del United Center. Para los partidarios del presidente, fue un «insulto», mientras que el encuestador Nate Silver postuló una conspiración: «Hay que ser ingenuo al pensar que los retrasos de anoche se debieron únicamente al deseo de reducir la visibilidad de Biden».

