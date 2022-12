Edoardo Donnamaria y severos consejos a Antonella Fiordelisi – Gran Hermano VIP

onestini Y el Eduardo ellos tratan de ayudar antonella para calmar su tensión después Discusión fue con Mikul Y el Tavasi . La persona importante se siente muy resentida especialmente con Tavasi.

«¿Podemos cerrar este asunto?» Onesini pregunta «¿Podemos evitar las provocaciones?»

Antonella permanece fuera de sus pensamientos, parafraseando discusiones anteriores que tuvo con Micol, quien se mete en la conversación para volver a sacar a relucir lo sucedido. Los enfrentamientos entre los dos personajes de interés continúan, hasta que Micol sale del jardín y Eduardo le explica al espadachín que debe actuar de otra manera. El concursante le explica que no siempre puede enfrentarse a todo el mundo.

“Si te critico, no lo hago para molestarte, lo hago porque quiero mejorar algunas cosas que están mal”. Edoardo dice que está tratando de ayudar a su novia a no provocar conflictos, no siempre entrar en discusiones, no enorgullecerse demasiado e incluso aceptar consejos.

“Como quieres crecer, acepta las críticas y trata de entender lo que dices”. El concursante continúa. Si hay de cierto en las bromas de Antonella dirigidas a Micol, refiriéndose al episodio del beso bajo el muérdago, según Eduardo, no es trabajo del espadachín hacer bromas y provocar constantemente a la gente.

Onestini también se une al coro de Edoardo, pero Antonella explica que fue espontáneo y sincero: quizás, admite VIP, se equivocó por ser demasiado sincera.