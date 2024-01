Edad biológica, ¿cuántos años tiene tu cuerpo (de verdad)? Aquí están los nuevos test para ver qué tan bien envejecemos

El tiempo no parece fluir de la misma manera para todos. De hecho, hay personas de 60 años que parecen o sienten que tienen 40 o personas de 30 años que parecen o sienten que tienen 50. Esto se debe a que la edad cronológica no siempre refleja la edad biológica de una persona. Pero si por primera vez basta con realizar un simple cálculo matemático, a partir de la fecha de nacimiento, para determinar la edad biológica de una persona, entonces es necesario profundizar más.

Nueces para adelgazar el abdomen y reducir la circunferencia de la cintura en -2,20 cm: cuánto debes comer al día. Todos los beneficios de los frutos secos

Comportamientos

Porque la edad biológica no es más que “la acumulación de daños que podemos medir en nuestro cuerpo”, explica Andrea Britta Mayer, codirectora del Centro para una Longevidad Saludable de la Universidad Nacional de Singapur. Este daño proviene del envejecimiento normal, así como de nuestro entorno y comportamientos.

Hace más de 10 años, Steve Horvath, profesor de genética humana y bioestadística de la Universidad de California en Los Ángeles, propuso un “reloj” basado en la epigenética, la ciencia que estudia los cambios moleculares en nuestro ADN que activan diferentes genes y.

Horvath analizó estos cambios en miles de personas y desarrolló un algoritmo para determinar cómo se relacionan con la edad. Estos cambios ocurren naturalmente a medida que envejecemos, pero también pueden acelerarse por comportamientos que afectan la salud, como fumar y el consumo excesivo de alcohol. Como resultado, se ha demostrado que las estimaciones de la edad biológica se correlacionan con factores como la esperanza de vida y la salud.

Colesterol, los alimentos con mayor riesgo de valores elevados. Experto: «Puede influir en el desarrollo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares».

la cuenta

Hoy en día existen en el mercado infinidad de pruebas que prometen calcular la edad biológica, pero actualmente no son muy fiables y precisas.

Los expertos advierten que los relojes epigenéticos no pueden decirnos mucho sobre nuestra salud. Esto se debe a que están diseñados para evaluar grandes grupos de personas, no individuos. Como resultado, sus resultados pueden ser poco fiables. Otro problema de las pruebas es que no está claro qué hacer con los resultados.

Los científicos no saben cómo revertir la edad biológica de una persona, ni siquiera si esto es posible. Ésta es en parte la razón por la que se desarrollaron los relojes epigenéticos. Los investigadores esperan utilizarlos en ensayos clínicos para comprender qué intervenciones antienvejecimiento pueden realmente afectar la edad biológica de una persona. Los relojes epigenéticos no son los únicos productos del mercado que prometen medir la edad biológica.

Algunas empresas ofrecen una combinación de análisis de sangre tradicionales, como el de colesterol o el de hemoglobina glucosilada, un signo de diabetes. Dicen que debido a que muchos de estos números aumentan con la edad, pueden usarse como indicador de la edad biológica de una persona. Por ejemplo, si tiene 45 años pero sus niveles de colesterol se parecen más a los de una persona de 50 años, los resultados de su prueba pueden indicar que su edad biológica es mayor de 45 años.

El cerebro bajo ataque: del neuro-Covid a estilos de vida de minimización de daños

azúcar

Sigue siendo un tema de debate si las pruebas de marcadores sanguíneos tienen en cuenta la edad biológica en lugar de la salud general. Pero la ventaja de este tipo de prueba es que mide factores que se pueden cambiar.

Sabemos cómo reducir los niveles de azúcar en sangre mediante medicamentos y cambios en el estilo de vida, por ejemplo. Por el contrario, la edad epigenética se considera actualmente una caja negra, útil para la investigación y poco para la vida cotidiana. Por ahora.