Dying Light 2 tiene ‘cero’ posibilidades de retrasarse de nuevo – nerd4.life

Techland, como saben los fans, ha dedicado sus recursos a desarrollar luz de la muerte 2 Y siempre apuntó a la mayor calidad posible, incluso a costa de retrasos en el juego. De hecho, el lanzamiento de la aventura en primera persona se ha adelantado varias veces, y el último modo de juego se retrasó el 4 de febrero de 2022. Habrá otro. Rimando? Para el equipo no, hay Probabilidad «cero» que esto suceda.

MP1st hablando con Diseñador principal de juegos de Techland – Tymon Smektala – Preguntado: «Hablemos del retraso. Fue una sorpresa para mucha gente, dado el tiempo que tardó el juego en estar en producción, pero creo que todos fueron bastante comprensivos, dado lo que sucedió en el último par de años. ¿Cuáles? ¿Crees que existe la posibilidad de otro retraso en este punto o crees que hay alguna posibilidad … »

Smectala interrumpió inmediatamente al reportero y dijo simplemente: «Cero». Después de la repentina reacción del reportero de MP1st, Smectala continuó diciendo: «Sí. El juego saldrá el próximo año en febrero, y eso es en lo que nos hemos estado enfocando, eso es en lo que hemos estado trabajando. Así que definitivamente Sin posibilidad de tener una referencia«.

«Como dije, hubo un par Razones por las que retrasamos el juego. Por supuesto, COVID fue uno de los factores, pero no quiero culpar a COVID porque todos tuvimos que lidiar con él, y todos hemos enfrentado nuevas dificultades y desafíos debido a la pandemia «.

“Creo que la razón más importante para nosotros es que cuando trabajamos en un archivo Juego no linealy quieres refinarlo, de hecho no estás optimizando los detalles de un juego, sino de varios al mismo tiempo. Porque el juego en sí puede tener muchas diferencias, y algunas de estas diferencias pueden ser tan diferentes que debes verificar cada vez, no solo 1000 veces, sino 1000 veces multiplicado por el número de diferencias en el juego. Entonces esta es la razón del retraso. Esta es nuestra dirección IP. Dying Light IP es propiedad de nuestro estudio. Así que sabíamos que no podíamos lanzar el partido si no estaba listo «.



Descenso rápido en Dying Light 2

Otro motivo de nuestra decisión Posponer la salida Lograr un cierto nivel de calidad es que Dying Light 1 fue un gran éxito. No por lo que han dicho los medios, sino porque los jugadores aceptan, aprecian y aman el juego. Creo que tenemos una de las comunidades más activas y vocales que existen, y para ser honesto, la presión es mucho mayor que en el primer juego porque entendemos que no podemos decepcionar a estos muchachos. Sé que escuchar sobre el retraso es decepcionante, pero creo que es mejor que obtener un juego que no se suponía que se lanzaría en primer lugar, que no estaba listo para su lanzamiento «.

Entonces la línea es clara: cada retraso es mejor elecciónSin embargo, el juego está ahora en trámite y el equipo está seguro de que no necesitarán más tiempo del que ya se ha establecido. Por último, os dejamos con nuestro artículo: Dying Light 2: Stay Human, probamos la secuela del mundo abierto donde los zombis se encuentran con el parkour.