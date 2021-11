Dos hombres condenados por matar a Malcolm X serán absueltos

Muhammad Abdul Aziz y Khalil Islam, dos de las personas condenadas por el asesinato de Malcolm X, deben repudiar Jueves 18 de noviembre, 55 años después de su sentencia. Así lo anunció el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. absolución.

Malcolm X, activista de derechos humanos y líder de la lucha afroamericana, fue asesinado el 21 de febrero de 1965 por tres personas en Audubon Hall en Manhattan. Le dispararon antes de organizar una manifestación frente a su esposa embarazada y tres de sus hijas. Tenía 39 años.

La nueva investigación se lanzó tras la publicación de un nuevo documental y autobiografía de Malcolm X que ha revitalizado el interés por el caso, aunque fuera desde el principio, dice. Los New York TimesSurgieron sospechas sobre la investigación y el juicio contra Muhammad Aziz y Khalil Islam. La investigación fue dirigida por el fiscal de distrito de Manhattan, el abogado de Aziz e Islam, conocido en ese momento como Norman 3X Butler y Thomas X Johnson: no fue fácil de realizar porque muchas de las personas involucradas en el caso, incluidos testigos e investigadores, juzgaron. abogados u otros posibles sospechosos, murieron hace mucho tiempo. También se han perdido algunos documentos y ya no se dispone de pruebas físicas, como armas homicidas.

Sin embargo, la investigación llegó a una conclusión: los fiscales de esa época y dos de las principales agencias de aplicación de la ley del país, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía de Nueva York, ocultaron las principales pruebas que podrían conducir a la absolución de los acusados. Los dos fueron condenados.

Aziz, ahora de 83 años, fue liberado de prisión en 1985. Islam, quien fue liberado en 1987, murió en 2009. Los dos pasaron 21 años en prisión, algunos en confinamiento solitario y en algunas de las peores cárceles. York. Aziz tenía seis hijos en el momento de su sentencia e Islam tenía tres. Sus vidas se arruinaron tras su sentencia, e incluso después de su liberación siguieron siendo considerados los asesinos de Malcolm X, con graves problemas relacionados con su reintegración a la sociedad. El fiscal de distrito de Manhattan dice que Los New York TimesSe disculpó con ellos y sus familias, diciendo: «No recibieron la justicia que merecen». También dijo que esta falla no se pudo remediar, pero que todavía hoy se puede «reconocer el error, la gravedad del error».

Malcolm X es considerado una de las figuras más importantes de la historia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y con lo que muchos consideran uno de sus rivales, Martin Luther KingFue uno de los principales defensores del movimiento por los derechos civiles de los negros. En 1946, cuando fue arrestado por algunos robos de apartamentos y condenado a ocho años de prisión, conoció a la Nación del Islam, un grupo que aboga por la liberación de los negros a través de una interpretación original de la religión islámica. Después de su conversión al Islam y después de su liberación de la prisión en 1952, se convirtió en un miembro importante de la organización, así como en uno de sus líderes religiosos.

En esos años también comenzó su estricto apego a los derechos civiles y en 1964, poco más de un año antes de su muerte, comenzó a distanciarse del grupo hasta romper ataduras. Hizo una peregrinación a La Meca y comenzó un largo viaje por diferentes países del mundo. Regresó a los Estados Unidos en febrero de 1965. Unos días después, el 21 del mismo mes, fue asesinado por los identificados como miembros de la Nación del Islam.

Mujahid Abdel Halim, uno de los sospechosos, fue arrestado inmediatamente en el pasillo. Aziz fue trasladado a prisión después de cinco días e Islam después de otros cinco días. En una semana, los tres y los tres miembros de la Nación del Islam fueron acusados ​​del asesinato.

En el juicio de 1966, los fiscales se refirieron a Islam, un ex conductor de Malcolm X, como el hombre que disparó el tiro fatal, y dijeron que Halim y Aziz estaban a su lado disparando con sus armas. Diez testigos presenciales informaron haber visto a Islam, Aziz o ambos, pero sus declaraciones fueron contradictorias y no hay evidencia física que vincule a Aziz o Islam con el asesinato o la escena del crimen. Ambos dieron excusas creíbles, respaldadas por testimonios de sus familiares y amigos. Cuando Halim confesó el asesinato, también dijo que los otros acusados ​​eran inocentes. El 11 de marzo de 1966, los tres fueron condenados.

Durante el juicio surgieron algunas pruebas que podrían haber exonerado a Aziz e Islam, pero no se proporcionó información básica al respecto.

En la nueva investigación, un testigo vivo, nombrado solo por sus iniciales, J. NS. Se confirmó el argumento de Aziz. De las investigaciones surgieron otras cuestiones poco claras: el hecho de que hubiera agentes secretos en el momento del asesinato, en la sala, y el hecho de que un reportero de Noticias diarias de Nueva York Había recibido una llamada en la mañana del asesinato que Malcolm X había sido asesinado ese día.

Sin embargo, la investigación no indica quiénes pueden haber sido los perpetradores en la muerte de Malcolm X, ni confirma ninguna participación o conspiración de la policía o el gobierno en el asesinato. Sin embargo, deja muchas preguntas abiertas: sobre cómo y por qué, por ejemplo, la policía y el gobierno no pudieron evitar lo sucedido.

los Los New York Times Escribe que si bien el racismo y la discriminación en el sistema judicial estadounidense están una vez más en el centro de los movimientos antirracistas, estos nuevos hallazgos «revelan una amarga verdad: que dos personas condenadas por el asesinato de Malcolm X, hombres negros musulmanes fueron arrestados apresuradamente y juzgados por escasos fundamentos. ”De fuerte evidencia“ ellos mismos fueron víctimas de esa discriminación e injusticia que Malcolm X, en vida, denunció.